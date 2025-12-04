Los delitos bajan en Arrecife y suben en Tías y Teguise

Arrecife se ha posicionado como la excepción en materia de seguridad dentro de Lanzarote, según el Informe de Criminalidad en España, publicado por el Ministerio del Interior con datos correspondientes a los primeros tres trimestres de 2025 (enero-septiembre).

Mientras que el conjunto de la isla registra un incremento del 4,3 % en las infracciones penales, la capital lanzaroteña logra reducirlas un 2,3 %, situándose entre los municipios españoles donde más desciende la criminalidad, destaca el Consistorio capitalino. Por el contrario, Tías y Teguise presentan subidas del 10,5 % y 10,1 % respectivamente, lo que eleva el balance insular a pesar del buen comportamiento de Arrecife.

Delincuencia convencional y cibercriminalidad

Los informes del Ministerio del Interior, publicados con periodicidad trimestral, ofrecen una radiografía detallada de la criminalidad en España. Incluyen tanto delincuencia convencional como cibercriminalidad, además de datos específicos por municipios de más de 20.000 habitantes. Estos documentos permiten a las administraciones identificar tendencias, tipologías delictivas y evolución de la seguridad ciudadana en el territorio.

En el caso de Arrecife, el informe confirma una tendencia a la baja que ya venían apuntando las estadísticas del primer semestre de 2025. Entonces, la capital había logrado un descenso del 7,7 % en el total de infracciones penales y una caída del 4,6 % en la criminalidad convencional. Esta evolución favorable se consolida ahora con el recorte del 2,3 % en el periodo enero-septiembre.

Medidas municipales y cooperación policial

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, responsable directo de la Policía Local, atribuye esta mejora a varias líneas de actuación intensificadas durante el último año. Entre ellas, menciona las redadas periódicas en áreas sensibles, la presencia de vehículos camuflados en puntos donde se concentran más incidencias y la estrategia antiokupa puesta en marcha por el Ayuntamiento.

Estas acciones, subraya el regidor, han sido posibles gracias a la coordinación con la Policía Nacional, que opera en la ciudad junto a la Policía Local. La sinergia entre ambas fuerzas se ha reflejado en diversos dispositivos conjuntos orientados a reforzar la seguridad en los barrios con mayor densidad poblacional y en zonas de ocio nocturno.

Con más de 70.000 habitantes, Arrecife es el municipio más poblado de Lanzarote y concentra la mayor actividad económica y administrativa de la isla. Este contexto hace que las medidas de seguridad y la planificación policial tengan un impacto directo sobre la percepción ciudadana y la evolución de los índices delictivos.

Refuerzo policial en Arrecife

De León también ha anunciado que la plantilla de la Policía Local será reforzada próximamente, gracias a la convocatoria de nuevas plazas incluidas en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025. Además, está prevista la incorporación de agentes de la Policía Canaria, que contarán con nuevas dependencias cedidas por el Ayuntamiento, tras el acuerdo aprobado en el pleno municipal el pasado mes de agosto.

El antiguo edificio que albergó la Jefatura de la Policía Local será rehabilitado para dar servicio a la Policía Autonómica, lo que permitirá aumentar la presencia policial en la isla. La llegada de estos efectivos contribuirá, según el Ayuntamiento, a mejorar la respuesta ante incidentes y a reforzar la vigilancia en zonas donde se registra mayor actividad.