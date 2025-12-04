El Gobierno de Canarias impulsa la rehabilitación de la casa modernista de Famara con una inversión de 149.000 euros

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha aprobado una subvención directa de 149.000 euros destinada a la Diócesis de Canarias para acometer la rehabilitación de la fachada de la Casa del Cura, también conocida como Casa Modernista de Caleta de Famara (municipio de Teguise) o El Hotelito. Se trata de un inmueble singular ubicado en La Caleta de Famara, en el municipio de Teguise, y considerado el único ejemplo de arquitectura modernista en Lanzarote.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo canario da un primer paso para asegurar la conservación de un edificio emblemático que llevaba décadas sin mantenimiento y cuyo deterioro se había acentuado por la exposición constante al ambiente marino y el abandono prolongado.

Una actuación urgente para frenar el deterioro

El estado actual de la Casa del Cura exige una intervención inmediata. Según la Consejería, el avance del deterioro hacía imprescindible actuar cuanto antes para evitar la pérdida irreversible de un elemento clave del paisaje cultural de La Caleta de Famara.

La subvención aprobada permitirá iniciar trabajos de consolidación y conservación estructural de la fachada, respetando tanto los materiales como los elementos decorativos originales.

Este proyecto se realiza por interés general, al tratarse de un edificio protegido por su valor histórico y arquitectónico. Su recuperación forma parte de las políticas públicas recogidas en la Ley 11/2019, de Patrimonio Cultural de Canarias.

Un inmueble con un valor patrimonial único en la isla

La Casa Modernista fue construida en 1933 por encargo del filántropo Luis Ramírez (1884-1950) como residencia de verano. El edificio, de dos plantas, presenta una estética de clara influencia Art Nouveau, especialmente del modernismo catalán.

Entre sus elementos más representativos destacan:

Líneas ondulantes en su diseño.

en su diseño. Suelos hidráulicos originales.

originales. Una fachada decorada con motivos marinos como burgados, caracolas y pulpos.

Tras el fallecimiento de Ramírez, el inmueble pasó a pertenecer a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Teguise, integrándose en los bienes de la Diócesis de Canarias. Con el paso de los años, la edificación se convirtió en un símbolo del frente urbano de Famara, a pesar de permanecer en estado de abandono desde hace décadas.

Compromiso institucional y demanda vecinal

La consejera Migdalia Machín subrayó que esta intervención responde a “una demanda social histórica”. Destacó, además, el papel de la ciudadanía en la defensa del patrimonio cultural local y la relevancia de escuchar las propuestas de vecinos e instituciones para diseñar políticas eficaces en esta materia.

Por su parte, la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, valoró la colaboración entre administraciones y la implicación del Gobierno autonómico en recuperar un edificio que “forma parte de la memoria colectiva del municipio y del paisaje histórico de La Caleta de Famara”.