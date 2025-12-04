Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre de 77 años resulta herido moderado tras el vuelco de una furgoneta en Lanzarote

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) trasladó al hombre herido en el accidente en Tinajo al Hospital Doctor José Molina Orosa, después de que los bomberos lo liberaran de la furgoneta volcada

Imagen de archivo del acceso a Urgencias del Hospital Doctor José Molina Orosa

Imagen de archivo del acceso a Urgencias del Hospital Doctor José Molina Orosa / LP / DLP

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 77 años resultó herido este jueves tras el vuelco de una furgoneta en el Camino Las Huertitas, en el municipio lanzaroteño de Tinajo. El incidente se registró en torno a las 12:00 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió una llamada avisando de que el vehículo había volcado y su único ocupante permanecía atrapado en el interior.

La rápida alerta permitió activar los recursos de intervención necesarios, entre ellos el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) —una medicalizada y otra de soporte vital básico— y agentes de la Policía Local.

Intervención de los bomberos

A su llegada, los bomberos aseguraron la furgoneta para evitar nuevos movimientos y procedieron a liberar al conductor, que quedó atrapado en el habitáculo tras el vuelco. Una vez rescatado, el personal sanitario del SUC llevó a cabo la valoración inicial, que determinó que el afectado presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones posteriores.

Posteriormente, el hombre fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife, para continuar con las pruebas diagnósticas y recibir tratamiento. Por su parte, la Policía Local realizó el atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.

