Teguise obtiene el respaldo del Gobierno canario para ampliar el consultorio de salud de Costa Teguise y un parque infantil inclusivo

El Ayuntamiento de Teguise ha logrados dos compromisos importantes tras la reunión mantenida entre la alcaldesa Olivia Duque y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. El encuentro, celebrado este miércoles junto a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, permitió afianzar la cooperación entre administraciones y avanzar en dos actuaciones clave para el municipio: la ampliación del consultorio de salud Costa Teguise y la creación de un parque infantil inclusivo en la calle La Laguna de la citada localidad turística.

Durante la visita, la alcaldesa expuso la creciente presión demográfica y turística que soporta Costa Teguise, uno de los núcleos con mayor desarrollo de Lanzarote. Esta evolución, señaló Duque, obliga a reforzar infraestructuras básicas para garantizar servicios de calidad a residentes y visitantes.

Ampliación del consultorio de salud: una demanda vecinal prioritaria

La ampliación del Centro de Salud de Costa Teguise se ha convertido en una de las principales reivindicaciones vecinales, debido al incremento continuo de población y al aumento de la actividad turística. Según explicó la alcaldesa, esta actuación permitirá mejorar los tiempos de atención, reforzar los servicios existentes y adaptar el centro a las necesidades actuales.

El presidente Clavijo confirmó que el Ejecutivo autonómico impulsará este proyecto y destacó que se trata de una prioridad sanitaria para el Gobierno de Canarias, dado el peso poblacional de Costa Teguise y su papel como zona turística de referencia en Lanzarote.

Un parque inclusivo en la calle La Laguna

El otro eje central de la reunión fue la transformación del parque infantil ubicado en la calle La Laguna, que contará con una subvención autonómica para convertirse en un espacio totalmente accesible e inclusivo. La iniciativa busca integrar juegos adaptados y zonas pensadas para menores con distintas capacidades, garantizando su uso por parte de todas las familias del municipio.

El presidente Clavijo recordó que esta intervención se enmarca en la estrategia autonómica para promover espacios públicos inclusivos, facilitando que los entornos urbanos sean más accesibles y seguros. La alcaldesa, por su parte, insistió en que esta mejora contribuye a construir “una Costa Teguise más moderna y orientada al bienestar de su población”.

Fernando Clavijo y Olivia Duque, en el parque infantil de la calle Laguna, en Costa Teguise, este miércoles / La Provincia

Cooperación continua entre administraciones

Tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Teguise señalaron que este encuentro supone un impulso importante para fortalecer el trabajo conjunto. Ambas partes coincidieron en mantener una comunicación fluida para garantizar el avance de los proyectos y asegurar que las inversiones respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.

Desde el consistorio se destaca que esta jornada marca “un antes y un después” en los planes municipales, ya que permitirá acelerar actuaciones esenciales para la modernización de Costa Teguise y la mejora de sus servicios públicos.