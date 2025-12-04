Una vecina de Arrecife evita pagar más de 116.000 euros en deudas que heredó de su madre

Una residente de Arrecife ha logrado la cancelación de más de 116.000 euros acumulados durante años gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo legal destinado a aliviar la carga financiera de personas insolventes. La afectada, Vanesa Martín, obtuvo la exoneración tras acogerse a este procedimiento con el acompañamiento de Canarias Sin Deuda, entidad especializada en este ámbito.

El caso refleja la situación límite que pueden atravesar muchos hogares canarios desde la pandemia, marcada por la pérdida de ingresos, la precariedad laboral y la dificultad para hacer frente a obligaciones financieras.

Un endeudamiento heredado

El origen del problema se remonta a una decisión tomada años atrás por la madre de Vanesa, que hipotecó un terreno para cumplir con una obligación con la Seguridad Social y poder acceder a una pensión contributiva. Tras su fallecimiento, nadie pudo seguir pagando la hipoteca y el terreno acabó en subasta, generando una deuda que recayó directamente sobre su hija.

Esta carga financiera se sumó a una etapa personal complicada: la separación de su pareja, asumir sola los gastos del hogar y, posteriormente, la entrada en un ERTE durante la pandemia de la COVID-19, periodo en el que estuvo meses sin percibir ingresos. La combinación de factores la llevó a una situación límite, con presiones y llamadas constantes de los acreedores, tal como relata ella misma.

La Ley de Segunda Oportunidad, un recurso para personas en insolvencia

Cansada del acoso y sin capacidad para afrontar los pagos, Vanesa decidió iniciar el proceso contemplado en la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo recogido en la normativa concursal española. Este procedimiento permite a particulares y autónomos cancelar parte o la totalidad de sus deudas si cumplen los requisitos legales.

Según explica la afectada, reunir toda la documentación “no siempre es fácil”, pero destaca que la tramitación fue “rápida” gracias al asesoramiento recibido. Finalmente, un juez aprobó la exoneración total de sus deudas, permitiéndole recuperar estabilidad financiera y comenzar una nueva etapa.

Canarias sin Deuda

En este caso, el acompañamiento legal y técnico lo prestó Canarias Sin Deuda, perteneciente a Sin Deuda Group, una empresa especializada en la gestión de procedimientos de Segunda Oportunidad para particulares y autónomos.

La compañía indica que, desde su implantación en el Archipiélago, ha contribuido a cancelar más de 92 millones de euros en deudas a nivel nacional, gracias a un equipo profesional dedicado a la tramitación de estos expedientes.