Arrecife clausura un taller de chapa y pintura y le impone una sanción de 15.001 euros por operar sin licencia
Vecinos del barrio de Altavista alertaron a la Policía Local sobre la actividad del negocio, lo que llevó al Ayuntamiento a sancionar al responsable
El Ayuntamiento de Arrecife ha decretado la clausura de un taller de chapa y pintura situado en la calle Arcipreste de Hita, en el barrio de Altavista, tras confirmarse que desarrollaba su actividad sin contar con el título habilitante obligatorio, ha informado el Consistorio capitalino este viernes.
La decisión fue aprobada en el pleno municipal celebrado el pasado 28 de noviembre, donde también se ratificó la imposición de una sanción económica de 15.001 euros.
La actuación municipal se puso en marcha después de que varios vecinos trasladaran sus quejas a la Policía Local, alertando de la posible existencia de un taller que operaba sin autorización. A raíz de estas denuncias, los agentes inspeccionaron el local y comprobaron que carecía de la preceptiva licencia para ejercer una actividad clasificada.
Una infracción muy grave
El concejal del Área de Infracciones, Kevin Cortés, responsable también de Seguridad y Emergencias, explicó durante el pleno que la cuantía de la sanción responde a la catalogación de los hechos como infracción muy grave, de acuerdo con la instrucción del expediente administrativo. Este tipo de actividad, al implicar productos y maquinaria potencialmente peligrosos, exige medidas de seguridad y prevención que deben estar debidamente autorizadas por el Ayuntamiento.
Cortés destacó la importancia de garantizar que todas las empresas y autónomos desarrollen su labor cumpliendo con la normativa municipal, tanto para proteger a los vecinos colindantes como para evitar situaciones de competencia desleal hacia los negocios que sí cumplen con las exigencias legales.
El Ayuntamiento anima a comunicar posibles irregularidades
El concejal recordó a la ciudadanía que cualquier sospecha sobre actividades desarrolladas sin autorización debe ser comunicada a la Policía Local, con el fin de permitir la apertura de las investigaciones correspondientes y prevenir riesgos asociados a la falta de medidas de protección o sistemas de seguridad.
