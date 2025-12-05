El joven canario Manuel Cabrera representará a España en el Mundial de Cálculo Mental UCMAS 2025

El lanzaroteño Manuel Cabrera Betancort, alumno de 5º de Primaria del Colegio Arenas Internacional, ha sido seleccionado para representar a España en el UCMAS International Competition 2025, que se celebrará los días 6 y 7 de diciembre en Tbilisi (Georgia). Manuel será uno de los dos únicos estudiantes españoles —ambos canarios— que participarán en esta edición del prestigioso certamen internacional.

El Colegio Arenas Internacional, pionero en Lanzarote en la enseñanza del Cálculo Mental con Ábaco, integra esta disciplina en su currículo desde 2011 en colaboración con UCMAS Canarias. Durante los últimos cuatro años, Manuel ha seguido este programa formativo, desarrollando de manera notable las destrezas propias de la metodología. Con tan solo 10 años, viajará a Georgia para vivir una experiencia educativa y personal de extraordinario valor.

En la competición, Manuel participará en la categoría B, que incluye pruebas de alta exigencia técnica, como la resolución de 200 operaciones de uno y doble dígito en 8 minutos y una demostración de cálculo flash con 100 números de un dígito. Para afrontar este reto, el joven estudiante se ha estado preparando intensamente, perfeccionando el uso del ábaco soroban, una herramienta ancestral que potencia habilidades cognitivas fundamentales, entre ellas la concentración, la memoria visual y auditiva, la agilidad mental y la coordinación interhemisférica. Este entrenamiento constante se traduce en mayor autonomía, seguridad y rendimiento académico.

El UCMAS International Competition reúne cada año a estudiantes de decenas de países. Para la edición de 2025 se prevé la participación de alrededor de 2.000 alumnos procedentes de cerca de 80 naciones, consolidándose como uno de los encuentros internacionales más relevantes de cálculo mental con ábaco.

La participación de Manuel supone una oportunidad formativa de especial relevancia, directamente vinculada al impulso de competencias cognitivas que el Colegio Arenas Internacional desarrolla mediante la práctica sistemática del cálculo mental.

Trayectoria de UCMAS

Nacido en Malasia, UCMAS está presente hoy en más de 80 países y cuenta con 2,5 millones de estudiantes activos en todo el mundo. En España lleva más de 15 años formando a niños y jóvenes para que desarrollen su máximo potencial, superando ya el millón de alumnos. Su implantación en centros educativos, tanto de forma curricular como extraescolar, permite a los estudiantes adquirir habilidades esenciales para el ámbito académico y la vida diaria.

Ediciones anteriores

España participa en esta competición internacional desde 2001 y ha presentado hasta el momento 9 campeones en diversas categorías. La preparación para el campeonato fomenta en los jóvenes la disciplina, el esfuerzo y el gusto por el aprendizaje, acercándoles a la ciencia en un contexto atractivo y motivador, especialmente relevante en un mundo cada vez más tecnológico.

Junto a Manuel viajará también Javier, alumno grancanario que completará la representación española. Ambos tendrán la oportunidad de demostrar su talento y el fruto de su trabajo, además de vivir una experiencia única: una celebración mundial del conocimiento, la cooperación educativa y el reconocimiento al esfuerzo y la excelencia.