Lanzarote saca a concurso por 3,4 millones la gestión de tres centros de acogida de menores vulnerables

El Cabildo de Lanzarote ha puesto en marcha el proceso de licitación para adjudicar la gestión integral de los centros de acogida residencial Yaiza I, Yaiza II y Alegranza, recursos esenciales para atender a menores en situación de vulnerabilidad en la isla. La convocatoria, publicada el 4 de diciembre de 2025, cuenta con un presupuesto base de 3.497.611,58 euros y permitirá garantizar la atención integral de 25 menores.

Con este concurso público, el Área de Bienestar Social e Inclusión busca consolidar un modelo de atención que priorice la calidad técnica de los proyectos, la profesionalización del personal y el cumplimiento de la normativa autonómica en materia de protección a la infancia.

Un paso para reforzar la red insular de protección a la infancia

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, subraya que esta licitación supone “un avance decisivo para fortalecer la red insular de protección a la infancia”. El mandatario insiste en la importancia de garantizar que los niños y adolescentes tutelados dispongan de un entorno seguro, estable y atendido por profesionales cualificados.

Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, recalca que el compromiso del Gobierno insular es que “cada niño y adolescente bajo tutela reciba la atención que merece”. Además, destaca que la Institución seguirá trabajando para que Lanzarote y La Graciosa continúen siendo un referente en protección social.

Un contrato de dos años prorrogable hasta cuatro

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y con tramitación anticipada, lo que permite adelantar fases administrativas para asegurar la continuidad del servicio durante el próximo ejercicio presupuestario.

El contrato establece una duración inicial de dos años, con posibilidad de dos prórrogas adicionales de un año cada una.

Reorganización de los centros

La memoria justificativa del expediente recuerda que esta contratación se basa en las competencias atribuidas a los cabildos insulares por la Ley 1/1997 de Atención Integral a los Menores, que confiere a estas instituciones la gestión de los recursos especializados de acogimiento.

Además, el documento aclara que, tras asumir el Gobierno de Canarias la primera acogida de menores migrantes en abril de 2024, los centros insulares dejaron de cumplir ese papel, adecuándose a lo previsto en el Decreto 40/2000, que regula los centros de atención a menores en la comunidad autónoma.

Este decreto establece un máximo de 10 menores por centro, lo que ha obligado a reorganizar el anterior Centro de Menores de Yaiza (que contaba con 15 plazas). Así, se desdobla en dos recursos independientes:

Yaiza I , con capacidad para 8 menores

, con capacidad para 8 menores Yaiza II, con 7 plazas

A ellos se suma el Centro Alegranza, destinado a menores extranjeros no acompañados, con 10 plazas.

Un único lote para una gestión más eficiente

El Cabildo ha decidido licitar la gestión de los tres centros en un lote único, al considerar que un modelo integrado favorece la coordinación, facilita el uso compartido de personal especializado y mejora la calidad de la intervención técnica.

La adjudicataria deberá prestar un servicio 24 horas, 365 días al año, que incluya:

Acogimiento y convivencia

Alojamiento y manutención

Atención social y educativa

Atención sanitaria y protección de la salud

Seguimiento académico

Actividades de ocio y tiempo libre

Acompañamiento en visitas y salidas

La calidad técnica pesa más que el precio

El concurso establece criterios de valoración en los que la calidad del proyecto tiene un peso especialmente relevante. El proyecto educativo, la metodología de trabajo, los programas específicos y los procedimientos internos pueden sumar hasta 40 puntos.

Otros aspectos valorados son:

La formación y cualificación del personal

La inversión en mobiliario y equipamiento

La colaboración para la inserción laboral de jóvenes

Servicios de traducción e interpretación

El precio también se puntúa, pero no es el criterio determinante, en línea con la apuesta por un modelo de protección centrado en el bienestar de los menores.

Mejora de las condiciones laborales del personal

Una de las novedades más destacadas de la licitación es la inclusión del complemento de insularidad, de acuerdo con el artículo 68 del convenio colectivo aplicable. Se trata de una medida pionera dentro del sector en Canarias.

El Cabildo considera que la mejora de las condiciones laborales es esencial para asegurar la estabilidad de los equipos y la calidad de la atención que reciben los menores.

El consejero Marci Acuña recuerda que “los trabajadores de estos servicios son la base de un sistema que protege a quienes más lo necesitan”, por lo que garantizar su dignidad profesional es una responsabilidad institucional.