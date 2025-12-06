Hallan un tiburón martillo varado en la playa de La Garita, en Lanzarote

Los vecinos de Arrieta alertaron esta mañana de sábado sobre la presencia de un tiburón martillo varado en la playa de La Garita, en Lanzarote. Inmediatamente, el servicio de Medioambiente del Cabildo de Lanzarote se desplazó hasta el lugar para hacerse cargo del animal y dar inicio a los trámites necesarios para su recogida y estudio.

Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre el estado del tiburón, aunque la intervención rápida de los responsables garantizó que se preservara correctamente para su análisis.

Características del tiburón martillo

Los tiburones martillo, pertenecientes a la familia Sphyrnidae, son especies que habitan ocasionalmente en las aguas del archipiélago canario. Su aparición cerca de zonas de baño es muy poco frecuente, ya que generalmente prefieren aguas oceánicas o profundas.

Este tipo de avistamientos, aunque raros, se consideran eventos relevantes desde el punto de vista científico y ambiental, ya que permiten estudiar la presencia de especies marinas en áreas costeras donde habitualmente no se acercan.