Hallan un tiburón martillo varado en la playa de La Garita, en Lanzarote
El ejemplar fue localizado por vecinos y recogido por el servicio de Medioambiente del Cabildo, que iniciará su estudio
Los vecinos de Arrieta alertaron esta mañana de sábado sobre la presencia de un tiburón martillo varado en la playa de La Garita, en Lanzarote. Inmediatamente, el servicio de Medioambiente del Cabildo de Lanzarote se desplazó hasta el lugar para hacerse cargo del animal y dar inicio a los trámites necesarios para su recogida y estudio.
Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre el estado del tiburón, aunque la intervención rápida de los responsables garantizó que se preservara correctamente para su análisis.
Características del tiburón martillo
Los tiburones martillo, pertenecientes a la familia Sphyrnidae, son especies que habitan ocasionalmente en las aguas del archipiélago canario. Su aparición cerca de zonas de baño es muy poco frecuente, ya que generalmente prefieren aguas oceánicas o profundas.
Este tipo de avistamientos, aunque raros, se consideran eventos relevantes desde el punto de vista científico y ambiental, ya que permiten estudiar la presencia de especies marinas en áreas costeras donde habitualmente no se acercan.
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- Las curiosidades del belén más grande de Lanzarote: 400 metros de superficie, un volcán en erupción y cascada
- Muere Félix Martín Hormiga, pilar de la cultura en Lanzarote y referente literario insular
- El vuelco de una hormigonera en la LZ-2 deja un herido y obliga a cerrar el acceso al Aeropuerto de Lanzarote desde Arrecife
- El joven canario Manuel Cabrera representará a España en el Mundial de Cálculo Mental UCMAS 2025
- Heridos dos jóvenes tras salirse de la vía con su coche en Lanzarote
- RTVC inicia su programación navideña con un especial de '1 Hora Menos' desde Arrecife
- Canarias inaugura en Lanzarote la primera instalación geotérmica para climatización en un hospital público