Cultura concede a la Diócesis de Canarias una subvención de 149.000 euros para la Casa del Cura, en Teguise

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno canario ha aprobado la concesión de una subvención directa a la Diócesis de Canarias por 149.000 euros para la consolidación y conservación de la fachada de la Casa del Cura, situada en La Caleta de Famara, en Teguise (Lanzarote).

De esta forma, el Gobierno regional pretende que se recupere uno de los inmuebles "más singulares" de Lanzarote, reconocido por ser el "único ejemplo" de arquitectura modernista de la isla, según ha informado la Consejería regional de Cultura en nota de prensa.

Intervención urgente

El estado actual del edificio requiere de una "intervención urgente" ante el "deterioro progresivo" de su fachada, principalmente, "provocado no solo por la proximidad marina, sino también por décadas de abandono". Al respecto, matizan que a intervención se realiza por razones de interés general para "evitar la pérdida irreversible" de la identidad del paisaje cultural de La Caleta de Famara.

El proyecto, promovido por la Diócesis de Canarias como titular de la vivienda, busca garantizar la preservación de los valores arquitectónicos y patrimoniales de este singular inmueble a través de una "rehabilitación respetuosa" con la obra original construida en la primera mitad del siglo XX según las indicaciones del ilustre mecenas Luis Ramírez.

Conservación del patrimonio

Al respecto, la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, subraya que esta iniciativa responde a "una demanda social histórica", resaltando el "compromiso demostrado por los vecinos", cuya constancia apuntilló es "un ejemplo en la defensa del patrimonio cultural".

Esta línea de actuación se enmarca dentro de las políticas públicas del Gobierno de Canarias, dirigidas a "impulsar proyectos de recuperación, conservación y difusión del patrimonio material e inmaterial del archipiélago" a través de la escucha activa de la ciudadanía e instituciones.

Por su parte, la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha valorado "muy positivamente" la implicación del Gobierno de Canarias en la rehabilitación de este inmueble que "forma parte de la memoria colectiva de Teguise y del paisaje histórico de La Caleta de Famara", por lo que consideró que esta intervención "supone un paso decisivo" para preservar la identidad y el patrimonio arquitectónico.

"Es esencial que las administraciones caminemos juntas para proteger nuestro legado cultural", apostilló.

El Hotelito

La Casa del Cura, conocida también como El Hotelito o la Casa Modernista de La Caleta, fue construida en 1933 por encargo del filántropo Luis Ramírez (1884-1950) como su residencia de verano. El edificio de dos plantas destaca por su marcada impronta de Art Nouveau de estilo catalán, con líneas ondulantes, suelos hidráulicos y una fachada decorada con relieves de inspiración marina como burgados, caracolas o pulpos, entre otros elementos característicos del movimiento modernista.

En su testamento, Ramírez legó el inmueble a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Teguise, pasando a ser propiedad de la Diócesis de Canarias. Actualmente, la Casa del Cura se ha consolidado como un símbolo del frente urbano de Famara aunque desde hace décadas permanece prácticamente abandonada y sin mantenimiento.

Esta primera actuación en la fachada del edificio, indican, forma parte del compromiso del Gobierno de Canarias con la recuperación y difusión del legado histórico y artístico del archipiélago, en cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.