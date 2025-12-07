Los ranchos de Pascua recorrerán la Isla para difundir las tradiciones

Navidad Isleña, un programa amplio de actuaciones musicales que recorrerá Arrecife, TeguiseTinajoSan BartoloméTíasYaiza y Haría entre noviembre de 2025 y enero de 2026 y que ya abrió su calendario en Yaiza y San Bartolomé el pasado fin de semana, propone en esta nueva edición un viaje por la tradición coral y los históricos ranchos de Pascua, llevando el espíritu navideño a plazas, iglesias y centros culturales de toda la isla.

El consejero de Cultura del Cabildo, Jesús Machín Tavío, destacó en la presentación del programa que este ciclo mantiene vivo «un legado que forma parte de nuestra memoria colectiva y que cada año vuelve a reunir a las voces que han acompañado la Navidad en Lanzarote durante generaciones».

El programa abrió en Yaiza, donde el público pudo disfrutar de la Coral Il Dulci Jubilo en la Iglesia de Los Remedios, así como del Rancho de Pascua de Tías en Femés. En San Bartolomé, la actividad también comenzó con la actuación de la Coral Vulcania en el Centro de la Tercera Edad Santa Elena, a la que se sumará el Rancho de Pascua de Yaiza el 3 de enero en la Plaza León y Castillo.

En Arrecife, el programa continuará con la Coral Polifónica de Teguise el 17 de diciembre en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, el Rancho de Pascua de Tinajo el 18 de diciembre en la Iglesia de San Ginés, y la Coral San Bartolomé el 30 de diciembre, también en la Casa de la Cultura.

Por su parte, en Haría la programación incluye a la Coral Polifónica San Ginés el 18 de diciembre en La Tegala y a la Coral Marina Puerto del Carmen el 20 de diciembre en la Plaza de Haría, dos citas que llevarán repertorios corales al norte de la isla.

Ya en Tinajo, los actos reunirán al Rancho de Pascua de Teguise el 28 de diciembre en la ermita de Los Dolores, mientras que el Coro Al Andalus – Entre Alisios ofrecerá su actuación el 21 de diciembre en el Mercado Agrícola Tradicional.

Teguise acogerá una doble cita en el Centro Socio Cultural de Guatiza el 18 de diciembre, con las actuaciones de la Coral Yaiza y la agrupación El Cribo Canta, ofreciendo una tarde de música. Y en Tías, el Rancho de Pascua de Haría llegó el 4 de diciembre a la iglesia de Tías, seguido de la Asociación Coral Arrecife ayer en la iglesia de Puerto del Carmen, completando así el paso del programa por los siete municipios.

Durante estas semanas, todas las actuaciones de Navidad Isleña serán de acceso libre y gratuito, invitando a la ciudadanía a sumarse a este recorrido musical que une tradición y celebración en cada municipio. El programa está organizado por el Cabildo de Lanzarote, con la colaboración del Gobierno de Canarias y de los ayuntamientos de la isla, que se suman un año más a esta propuesta abierta a todas las familias.

Navidad en Haría

El Ayuntamiento de Haría ultima los detalles para acoger la Navidad en el municipio con una amplia programación dirigida a todos los públicos. Los diferentes actos comenzaron ayer con la inauguración del belén navideño, hasta la víspera de Reyes, el día 5 de enero, con la Gran Cabalgata.

El 12 de diciembre se celebrará el mercado navideño, con productos locales y artesanales. Este evento tendrá lugar en el Recinto Anexo a la Plaza de Haría.

Además, el programa incluirá una variada oferta de actividades pensadas para todos los públicos, entre las que destacan cuentacuentos infantiles, talleres de velas y manualidades navideñas, actividades gastronómicas como talleres de cocina para mayores y menores y verbenas populares.