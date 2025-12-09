28 aspirantes superan el examen municipal de conductor de taxi en Tías: consulta el listado

El Ayuntamiento de Tías ha publicado los resultados de la prueba escrita para obtener el permiso municipal de conductor de auto-taxi, celebrada el pasado 21 de noviembre. De las 60 personas inscritas y presentadas al examen, un total de 28 han sido declaradas aptas, lo que permitirá reforzar el servicio de taxi en una localidad con una elevada demanda, especialmente vinculada al sector turístico.

El alcalde, José Juan Cruz, subrayó que esta convocatoria contribuye a mantener un servicio público de calidad. Recordó que el taxi sigue siendo “una pieza clave en la movilidad diaria” tanto de residentes como de quienes visitan el municipio. En este sentido, destacó la necesidad de continuar fortaleciendo un sector que presta un servicio esencial y que requiere de profesionales cualificados.

Por su parte, el concejal de Movilidad y Transporte Colectivo Urbano, Sergio García, destacó que la incorporación de nuevos conductores ayudará a garantizar la cobertura del servicio en épocas de mayor afluencia. Señaló también que el Ayuntamiento trabaja para disponer de una oferta de transporte más eficiente y con criterios de sostenibilidad.

Sergio García (i) y José Juan Cruz Saavedra. / A. T.

Nuevas licencias para ampliar la flota de taxis

Actualmente, Tías cuenta con 109 licencias municipales de taxi. A esta cifra se sumará la próxima puesta en funcionamiento de ocho nuevas licencias para adaptar la flota a las necesidades reales del municipio y mejorar la disponibilidad del servicio. De ellas, seis estarán destinadas a vehículos adaptados para Personas con Movilidad Reducida (PMR).

Estas incorporaciones buscan reducir tiempos de espera, reforzar la atención en los principales núcleos turísticos y ofrecer un transporte más inclusivo.

Reconocimiento a los participantes

El Ayuntamiento felicitó a quienes han superado la prueba y agradeció la participación de las personas que se presentaron al examen. Desde la institución se insiste en la importancia de contar con personal bien formado para garantizar un servicio seguro y de calidad, uno de los pilares del transporte público en municipios con una población residente y flotante tan diversa como la de Tías.

Puedes consultar aquí el listado el listado de aprobados y no aprobados en el examen de conducción de licencia de taxi en Tías.