Casi 700 estudiantes y jóvenes con diversidad funcional reciben formación afectivo-sexual en Lanzarote

Las matronas de Atención Primaria del Área de Salud de Lanzarote, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, han desarrollado un amplio programa formativo en educación afectiva y sexual dirigido a casi 700 menores y jóvenes de la isla.

La iniciativa, que se ha llevado a cabo durante los últimos meses, ha incluido sesiones en centros educativos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, además de talleres específicos en centros de acogida y en colaboración con la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (ADISLAN).

El objetivo principal de esta intervención es facilitar información rigurosa, accesible y adaptada a la edad de cada grupo, con el fin de apoyar un desarrollo sexual saludable, fomentar relaciones respetuosas y prevenir conductas de riesgo. Según Sanidad, esta labor se alinea con las recomendaciones internacionales sobre educación sexual integral recogidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos de referencia.

Una de las sesiones de educación afectiva y sexual en un centro educativo de Lanzarote. / La Provincia

Contenidos esenciales: anticoncepción, cambios corporales e ITS

Los talleres han abordado temas clave para la salud sexual y afectiva, como:

Métodos anticonceptivos y su uso correcto.

y su uso correcto. Cambios físicos y emocionales propios de la pubertad.

propios de la pubertad. Prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) .

. Factores y conductas de riesgo .

. Relaciones afectivas sanas, igualdad y respeto mutuo.

Las matronas destacan que uno de los ejes de la formación es ofrecer una visión de la sexualidad ligada al bienestar, la comunicación y la capacidad de tomar decisiones informadas. Esta aproximación coincide con las líneas de actuación del Ministerio de Sanidad de España, que promueve la educación afectivo-sexual como herramienta de prevención en salud pública.

ESO: dudas reales y dinámicas participativas

En el caso del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, las sesiones se desarrollan desde un enfoque dinámico que busca la participación directa del estudiantado. A través de preguntas, actividades y debates, las matronas trabajan conceptos como el consentimiento, las primeras relaciones, el uso del preservativo, la orientación afectivo-sexual o la gestión de emociones.

Entre las dudas más comunes que plantean los adolescentes destacan cuestiones como:

“¿Las relaciones terminan cuando el chico eyacula?”, “¿Cómo sé si alguien me gusta?”, “¿Y si me atrae una persona del mismo sexo?”, “Si no siento celos, ¿significa que no quiero a mi pareja?”.

El programa se ha desarrollado en los centros educativos, en los centros de acogida de menores de la isla y en Adislan

Estas preguntas, habituales entre jóvenes en pleno desarrollo, permiten aclarar mitos y ofrecer explicaciones basadas en evidencia científica. Además, se abordan problemas crecientes como la sexortosión, el grooming o las prácticas no consentidas, apoyándose en ejemplos reales que ayudan a detectar riesgos y pedir ayuda.

Al final de cada sesión, se habilita la ‘Caja de las Dudas’, un buzón anónimo donde el alumnado deposita preguntas que posteriormente son respondidas por las profesionales y compartidas con el profesorado para ampliar la información.

Bachillerato: responsabilidad afectiva y desmontaje de mitos

En los talleres de Bachillerato, se profundiza en aspectos más complejos relacionados con la responsabilidad afectiva, la igualdad en las relaciones, la prevención de ITS y la toma de decisiones.

El uso de herramientas como kahoots y otros juegos interactivos favorece el debate y ayuda a identificar creencias erróneas sobre temas tan extendidos como:

El impacto del porno en la percepción de la sexualidad.

en la percepción de la sexualidad. La construcción del concepto de virginidad .

. El sexting y sus riesgos.

y sus riesgos. La eficacia real de los distintos métodos anticonceptivos.

Las matronas subrayan que este enfoque permite “contrastar lo que creen saber con información basada en la evidencia”, favoreciendo la reflexión crítica y la autonomía personal.

Intervención en centros de menores: grupos reducidos y confianza

El programa también ha llegado a los centros de acogida de menores de Lanzarote, donde se ha trabajado con grupos reducidos para generar un clima de cercanía que facilite la participación. En estos espacios, las matronas han abordado cuestiones como la salud menstrual, la prevención de la violencia sexual, la igualdad de género, el consumo de pornografía y los riesgos asociados a prácticas sin protección.

Entre los menores de 10 a 12 años, se impartió el taller ‘El Mundo de Aridane’, centrado en identificar los cambios de la pubertad, y se revisaron conceptos básicos sobre prevención del abuso sexual infantil (ASI), insistiendo en el respeto de los límites corporales y la importancia de verbalizar situaciones incómodas.

Para ampliar recursos, se pueden consultar materiales oficiales sobre prevención del ASI elaborados por la Fundación ANAR, especializada en la atención a la infancia:

Talleres adaptados para personas con diversidad funcional

Las matronas también mantuvieron su colaboración con ADISLAN, organizando talleres adaptados a las necesidades de personas con diversidad funcional. Uno de los más relevantes fue el dedicado a la salud menstrual, en el que participaron 22 mujeres que compartieron experiencias, dificultades y dudas sobre un proceso que a menudo se invisibiliza.

Además, se impartieron sesiones sobre:

Anticoncepción.

Consentimiento en las relaciones sexuales.

Prevención de la violencia de género.

Salud genital e ITS.

El contenido se presentó de manera accesible, clara y ajustada a las capacidades de cada grupo, siguiendo los criterios de accesibilidad promovidos por entidades como el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).