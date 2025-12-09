El Islote de Fermina presenta la edición bilingüe de las investigaciones de Oscar Simony sobre Lanzarote y sus islotes

El Islote de Fermina (Arrecife) será este miércoles 10 de diciembre, a las 18:30 horas, el punto de encuentro para quienes quieran acercarse a una parte poco conocida de la historia natural de Canarias. Mañana se presentará 1890: Lanzarote y los islotes. Lanzarote und die islotes, edición bilingüe que recupera las investigaciones del científico austriaco Oscar Simony sobre la geología, flora y fauna de Lanzarote, La Graciosa, Isla de Lobos, Alegranza, Montaña Clara y los islotes del este y del oeste.

El acto contará con la presencia de Ana Carrasco, bióloga y responsable de la Oficina de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote —autora del prólogo—, al antiguo director de los CACT, Marcial Martín, y a Rubén Acosta, de Ediciones Remotas, la editorial que ha impulsado esta publicación.

Un libro que descubre el cangrejo ciego de Jameos

Entre los pasajes más llamativos del libro figura el descubrimiento del cangrejo ciego de Jameos del Agua, especie icónica de la isla. Simony llegó hasta él guiado por la pista que le dio un pastor local, quien le habló de unos “grillos blancos” que vivían en un jameo. Ese encuentro fue clave para documentar científicamente esta especie única vinculada al mundo subterráneo volcánico.

La obra recoge además múltiples observaciones sobre las condiciones de vida y la realidad social del Lanzarote decimonónico, aportando detalles valiosos sobre la cultura local en un periodo histórico del que apenas se conservan testimonios directos.

El contexto europeo: naturalistas que redescubrieron Canarias

El siglo XIX fue una época de intensa presencia de naturalistas europeos en las Islas Canarias. Figuras como Charles Darwin, Alexander von Humboldt, las artistas Mary y Frances Du Cane, o la escritora Olivia Stone dejaron escritos y dibujos que todavía hoy se consideran referencia científica y cultural.

En ese escenario viajó Simony, quien en 1892 presentó en Viena su conferencia “Las islas canarias y especialmente Lanzarote y sus islotes”, base del trabajo ahora editado. Durante décadas, ese texto permaneció prácticamente inaccesible, disponible únicamente en alemán.

Recuperación y traducción de una obra inédita

El manuscrito reapareció gracias al investigador Carlos Reyes, que encontró una copia en el Museo Canario y contactó con Ediciones Remotas para impulsar su recuperación. La editorial encargó la traducción al alemán a Christian Dorndof y comenzó un proceso de investigación para localizar el material gráfico original.

En la versión de 1892 solo se incluían ocho fotografías, pero el rastreo documental permitió hallar más de 60 imágenes inéditas conservadas en el Museo de Historia Natural de Viena. Tras un trabajo de selección, la nueva edición incorpora 25 fotografías, algunas consideradas las más antiguas conocidas de los paisajes e islotes retratados.

El resultado es un libro bilingüe, español-alemán, que se publica dentro de la Convocatoria 2025 de proyectos culturales de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) del Cabildo de Lanzarote.

Una colección que rescata voces esenciales de la literatura canaria

El nuevo libro forma parte de la serie Clásicos remotos, colección que recupera textos olvidados o difíciles de encontrar de autores vinculados a Canarias. Entre ellos destacan nombres como Ángel Guerra, Leandro Perdomo, Víctor Fernández Gopar 'El Salinero' o Benito Pérez Armas.

En esta ocasión, además, el volumen estrena una nueva línea gráfica diseñada por Javier Narváez, reconocido profesional del diseño editorial en España.

El libro ya está disponible en las librerías canarias al precio de 18 euros.

Oscar Simony: un investigador entre la ciencia y la aventura

Oscar Simony nació en Viena en 1852, en el seno de una familia vinculada a la ciencia. Su padre, geógrafo y profesor universitario, marcó su interés por la naturaleza desde niño. Aunque profesionalmente se especializó en Matemáticas y Física, Simony se movió como un naturalista inquieto, con una curiosidad que lo llevó a explorar territorios poco estudiados.

Sus viajes por Canarias fueron intensos y repetidos; recorrió todas las islas e islotes, a veces con respaldo institucional y otras costeando él mismo sus expediciones. Pasó largas temporadas estudiando el Teide, instalando instrumentos y realizando mediciones científicas.

Además del célebre cangrejo ciego de los Jameos, también se le atribuye la identificación del lagarto gigante de El Hierro, que lleva su nombre científico.

Su legado científico incluye centenares de fotografías, colecciones de rocas volcánicas, miles de especímenes zoológicos —principalmente insectos y reptiles— y un conjunto notable de materiales arqueológicos, como restos humanos y una momia guanche, conservados hoy en distintos museos europeos.

Su vida terminó en 1915, tras un derrame cerebral que lo llevó al suicidio.