Jameos del Agua acoge 'Campeones en el teatro 2', obra dirigida por El Langui que pone el foco en la inclusión.

El Auditorio de Jameos del Agua será escenario este sábado 13 de diciembre, a las 20:00 horas, de la representación de 'Campeones en el teatro 2', una producción dirigida por el actor y músico Juan Manuel Montilla, “El Langui”, conocido por su compromiso con la inclusión social y la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad.

La iniciativa está organizada por el Área de Planificación y Coordinación de Proyectos del Cabildo de Lanzarote, liderada por la vicepresidenta María Jesús Tovar, quien destacó el valor simbólico y social de este montaje. Tovar subrayó que El Langui “representa la lucha por la inclusión en el mundo laboral y cultural, y constituye un ejemplo de superación que lo ha convertido en referente tanto en la música como en el cine”.

La actividad cuenta además con la participación de las áreas insulares de Bienestar Social y Cultura, encabezadas por los consejeros Marci Acuña y Jesús Machín Tavío, así como con la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT), gestionados por Ángel Vázquez.

Cartel de la obra de teatro 'Campeones en el teatro 2' / La Provincia

Las entradas para asistir a la obra son gratuitas y pueden reservarse a través de la plataforma oficial Cultura Lanzarote.

Plan de Sostenibilidad Turística y mejora de la accesibilidad

La celebración de esta obra forma parte de las acciones de cohesión impulsadas dentro del Destino 9: “Plan Piloto de supresión de barreras arquitectónicas de la Red de CACT de Lanzarote”, enmarcado en el Plan Territorial de Canarias y en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022.

Este plan está financiado por la Unión Europea a través del programa Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El objetivo de esta estrategia es avanzar hacia espacios culturales plenamente accesibles, incorporando medidas sensoriales, intelectuales, culturales y sociales que permitan garantizar una accesibilidad universal.

El Cabildo desarrolla estas actuaciones bajo criterios de sostenibilidad e innovación, siguiendo las directrices del Real Patronato sobre Discapacidad y de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030.

Los CACT en la identidad cultural y turística de Lanzarote

La obra se representa en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la isla. Los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote desempeñan un papel activo en la proyección cultural, turística y social del territorio. Sitios como Jameos del Agua, concebidos por César Manrique, son referentes internacionales tanto por su valor artístico como por su integración con el entorno natural.

La puesta en marcha de iniciativas culturales inclusivas contribuye a reforzar su función social, acercando la cultura a toda la ciudadanía y generando un impacto positivo en la comunidad local.

Una historia sobre la identidad, el éxito y la inclusión

'Campeones en el teatro 2' continúa la línea temática de la primera obra vinculada al universo de la película “Campeones”, reconocida por su mensaje inclusivo y su sensibilidad hacia la diversidad funcional.

La pieza teatral narra la historia de Claudia, una actriz con una carrera ascendente que espera el papel que impulse definitivamente su trayectoria. Cuando un prestigioso director le ofrece la oportunidad de protagonizar su nueva película —un personaje escrito especialmente para ella— surge un desafío: se trata de un papel sobre una mujer con discapacidad, y el director quiere asegurarse de que Claudia sea capaz de interpretarlo con autenticidad.

Reencuentros, dudas y aprendizaje

Para prepararse, decide retomar el contacto con su prima Gloria, una joven con síndrome de Down con la que compartió parte de su infancia. Tras diez años distanciadas, Claudia teme ser rechazada, pero Gloria la recibe con entusiasmo. Ella forma parte de un grupo de teatro de su barrio junto con Alberto y Emilio, compañeros de piso que sueñan con que su talento sea reconocido.

El grupo está dirigido por Juan, un actor con discapacidad que en el pasado conoció la fama, pero que decidió apartarse de los focos sin dar explicaciones. Juan desconfía del repentino interés de Claudia, teme que su llegada pueda herir a Gloria y se muestra receloso ante sus intenciones.

Aun así, y debido a la ilusión del grupo, acepta que Claudia participe en su nueva obra: una versión singular de La casa de Bernarda Alba. Ella accede incluso a simular que tiene una discapacidad para integrarse mejor, decisión que desencadenará una reflexión profunda sobre su propia vida y sobre la industria a la que pertenece.

Un viaje emocional hacia lo auténtico

A medida que avanza la historia, Claudia descubre un entorno donde la honestidad, la empatía y el trabajo colectivo pesan más que la búsqueda del éxito individual. Los ensayos, las conversaciones con Juan, las tensiones con su representante y la presión por superar la prueba para la película la llevan a cuestionarse qué significa realmente triunfar.

A través de estos personajes y situaciones, la obra plantea un diálogo sobre la diversidad, la inclusión en las artes escénicas y la importancia de generar oportunidades reales para todas las personas.