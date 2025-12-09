Lanzarote alarga el convenio que mejora las infraestructuras hidráulicas

El Consorcio del Agua de Lanzarote ha alcanzado un nuevo acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para continuar con las mejoras en las infraestructuras hidráulicas de la Isla. Este convenio, que inicialmente finalizaba en diciembre de 2025, se prorroga hasta 2027 para dar respuesta a la emergencia hídrica que atraviesan Lanzarote y La Graciosa.

El acuerdo, que cuenta con una financiación de cuatro millones de euros, se adaptará a las necesidades más urgentes, priorizando actuaciones inmediatas que garanticen la eficacia en el abastecimiento, saneamiento y depuración del agua en Lanzarote.

El convenio, que fue aprobado por la Comisión de Seguimiento el 19 de junio de 2025, priorizará intervenciones en los municipios más afectados por la crisis hídrica: Arrecife, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías y Tinajo. Las obras, de gran envergadura, buscan acabar con las deficiencias estructurales del sistema hidráulico local y dar soluciones sostenibles que mejoren el ciclo integral del agua.

El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, subrayó la importancia de este acuerdo como otro paso adelante en la buena relación entre las instituciones y también destacó que la renovación del convenio para las obras de saneamiento en El Golfo es un ejemplo claro de la eficacia de la colaboración con el Estado. Domingo Cejas, consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, explicó que la actualización del convenio permitirá concentrar recursos en infraestructuras clave para la mejora del servicio. «La colaboración con el Ministerio ha evitado que perdamos los cuatro millones de financiación, lo que asegura la devolución de 1,3 millones en intereses», agregó Cejas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, destacó que la flexibilidad del convenio era necesaria para adaptarse a las nuevas circunstancias y desafíos derivados de la emergencia hídrica. «Este convenio asegura la inversión pública de forma eficaz y dentro del marco legal», afirmó.

Entre las principales actuaciones previstas en los municipios de Lanzarote y La Graciosa se encuentran la mejora de las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR), la renovación de las redes de abastecimiento para asegurar un suministro más fiable, y la modernización de las depuradoras de aguas residuales (EDAR) para optimizar su funcionamiento.

Asimismo, el proyecto contempla la construcción de nuevos colectores de saneamiento para corregir las deficiencias existentes, así como inversiones en tecnologías de desalación. Estas últimas incluyen la adquisición de nuevas membranas, bombas y el mejoramiento de las plantas desaladoras existentes, vitales para garantizar el abastecimiento de agua potable en la isla de Lanzarote.