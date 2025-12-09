Lanzarote prorroga el convenio con el Estado para mejorar infraestructuras hidráulicas en seis municipios de la isla

El Consorcio del Agua de Lanzarote ha alcanzado un nuevo acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para continuar con las mejoras en las infraestructuras hidráulicas de la isla. Este convenio, que inicialmente finalizaba en diciembre de 2025, ha sido prorrogado hasta el 2027 con el objetivo de dar respuesta a la emergencia hídrica que atraviesan Lanzarote y La Graciosa.

El acuerdo, que cuenta con una financiación de 4 millones de euros, se adaptará a las necesidades más urgentes, priorizando actuaciones inmediatas que garanticen la eficacia en el abastecimiento, saneamiento y depuración del agua en la isla.

Oswaldo Betancort: "Otro triunfo para Lanzarote y La Graciosa"

El convenio, que fue aprobado por la Comisión de Seguimiento el pasado 19 de junio de 2025, priorizará intervenciones en los municipios más afectados por la crisis hídrica: Arrecife, HaríaSan BartoloméTeguiseTías y Tinajo. Estas obras, de gran envergadura, están pensadas para solucionar las deficiencias estructurales del sistema hidráulico local y ofrecer soluciones sostenibles que mejoren el ciclo integral del agua.

El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, subrayó la importancia de este acuerdo como otro paso adelante en la buena relación entre las instituciones. "Esta prórroga es otro triunfo para Lanzarote y La Graciosa", comentó Betancort, quien también destacó que la renovación del convenio para las obras de saneamiento en El Golfo es un ejemplo claro de la eficacia de la colaboración con el Ministerio.

La respuesta ante la emergencia hídrica

La crisis del agua en Lanzarote es una realidad palpable, debido a los altos niveles de consumo y la escasez de fuentes naturales de agua. La situación exige una respuesta rápida y bien planificada, lo que ha llevado al Consorcio del Agua a priorizar las obras más urgentes. Domingo Cejas, consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, explicó que la actualización del convenio permitirá concentrar recursos en infraestructuras clave para la mejora del servicio. "La colaboración con el Ministerio ha evitado que perdamos los 4 millones de euros de financiación, lo que también asegura la devolución de 1,3 millones en intereses", agregó Cejas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, destacó que la flexibilidad del convenio era necesaria para adaptarse a las nuevas circunstancias y desafíos derivados de la emergencia hídrica. "Este convenio asegura la inversión pública de forma eficaz y dentro del marco legal", afirmó Morán.

Proyectos para renovar infraestructuras hidráulicas

Entre las principales actuaciones previstas en los municipios de Lanzarote y La Graciosa se encuentran la mejora de las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR), la renovación de las redes de abastecimiento para asegurar un suministro más fiable, y la modernización de las depuradoras de aguas residuales (EDAR) para optimizar su funcionamiento.

Asimismo, el proyecto contempla la construcción de nuevos colectores de saneamiento para corregir las deficiencias existentes, así como inversiones en tecnologías de desalación. Estas últimas incluyen la adquisición de nuevas membranas, bombas y el mejoramiento de las plantas desaladoras existentes, vitales para garantizar el abastecimiento de agua potable en la isla.

El futuro del agua en Lanzarote

La actualización del convenio y las nuevas obras permitirán no solo paliar la crisis actual, sino también preparar a Lanzarote para los retos del futuro. La sostenibilidad del sistema hidráulico será clave para el desarrollo económico y social de la isla, especialmente en el contexto de una isla que depende en gran medida de la desalación y otros sistemas alternativos de abastecimiento de agua.

La colaboración con el Ministerio, junto a los esfuerzos del Cabildo de Lanzarote y el Consorcio del Agua, permitirá enfrentar con éxito las necesidades más urgentes y garantizar un futuro más seguro y sostenible para los habitantes de la isla.