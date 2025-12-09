Una manta raya aparece sin vida en la costa de Lanzarote

Un ejemplar de manta raya ha aparecido sin vida en la tarde del pasado lunes, 8 de diciembre, en la costa de la localidad de Las Caletas, en el municipio lanzaroteño de Teguise y próxima al Puerto de Los Mármoles y Arrecife.

El animal estaba en la orilla y el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote fue alertado del hallazgo a las 19.25 horas por el gerente del ente, Enrique Espinosa.

Bomberos del consorcio, acudieron al lugar y comprobaron que la manta raya estaba sin vida.

Pez martillo muerto en Arrieta

El pasado sábado, un pez martillo fue encontrado muerto en la playa de La Garita, en la localidad norteña de Arrieta (municipio de Haría).

Pez martillo hallado sin vida, el pasado sábado, 6 de diciembre, en la playa de La Garita, en Arrieta, en Lanzarote / La Provincia

Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote se hicieron cargo del animal, según el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.