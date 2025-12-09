Una manta raya aparece sin vida en la costa de Lanzarote
El hallazgo del animal muerto tuvo lugar en la tarde del lunes en Las Caletas, en el municipio de Teguise, informa el Consorcio de Seguridad y Emergencias
Un ejemplar de manta raya ha aparecido sin vida en la tarde del pasado lunes, 8 de diciembre, en la costa de la localidad de Las Caletas, en el municipio lanzaroteño de Teguise y próxima al Puerto de Los Mármoles y Arrecife.
El animal estaba en la orilla y el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote fue alertado del hallazgo a las 19.25 horas por el gerente del ente, Enrique Espinosa.
Bomberos del consorcio, acudieron al lugar y comprobaron que la manta raya estaba sin vida.
Pez martillo muerto en Arrieta
El pasado sábado, un pez martillo fue encontrado muerto en la playa de La Garita, en la localidad norteña de Arrieta (municipio de Haría).
Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote se hicieron cargo del animal, según el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.
- Rescatan a dos hombres italianos arrastrados por las olas en unas piscinas naturales de Lanzarote
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- Cultura concede a la Diócesis de Canarias una subvención de 149.000 euros para la Casa del Cura, en Teguise
- Hallan un tiburón martillo varado en la playa de La Garita, en Lanzarote
- El vuelco de una hormigonera en la LZ-2 deja un herido y obliga a cerrar el acceso al Aeropuerto de Lanzarote desde Arrecife
- El joven canario Manuel Cabrera representará a España en el Mundial de Cálculo Mental UCMAS 2025
- RTVC inicia su programación navideña con un especial de '1 Hora Menos' desde Arrecife
- Los ranchos de Pascua recorrerán la Isla para difundir las tradiciones