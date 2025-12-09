Muere el joven rescatado del mar en estado crítico en el sur de Lanzarote y se elevan a cinco los fallecidos en Canarias

La tragedia en el mar de Canarias sigue sumando víctimas. Los fallecidos desde el pasado domingo por incidentes en la costa del Archipiélago suman ya cinco muertes. La última ha sido la del joven italiano de 27 años recuperado de una parada cardiorrespiratoria ayer lunes, 8 de diciembre, en Los Charcones, en Playa Blanca (Yaiza), en el sur de Lanzarote, y trasladado en estado crítico en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa tras ser rescatado del mar por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha informado este martes del fallecimiento del citado varón, residente en Lanzarote, el cual había sido arrastrado por una ola la pasada jornada cuando pescaba junto a otro hombre.

Esta segunda persona, también pescador, logró salir del mar por sus propios medios. Presentaba hipotermia y erosiones de carácter moderado, por lo que fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Molina Orosa.

Cuatro fallecidos en Los Gigantes, en Tenerife

Por otro lado, el domingo los cuerpos de tres turistas sin vida fueron recuperados en el mar de Los Gigantes, en Santiago del Teide. Al día siguiente, una mujer rescatada en estado crítico, murió.

Los servicios de emergencias continúan buscando a más personas en Los Gigantes.

La muerte del pescador italiano en Lanzarote se suma a los 65 fallecidos en el mar en Canarias en lo que va de año, según el recuento de la plataforma Canarias 1.500 kilómetros de costa.

Prealerta por olas de hasta cuatro metros

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene la prealerta por fenómenos costeros y olas de hasta cuatro metros en el litoral norte de Gran Canaria y las costas del norte y del oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

En la jornada de este martes el viento de componente sur rolará a componente oeste durante la segunda mitad del día, fuerza 1 - 3 (1 - 20 km/h), según el pronóstico de la Aemet difundido por la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

La mar estará rizada con áreas locales de marejadilla en altamar entre las islas occidentales y al norte de La Palma. Mar de fondo del noroeste con olas de 4 metros. Oleaje de mar combinada con olas de 3 - 4,5 metros. La próxima pleamar será entre las 16:25 y 17:05 horas, con coeficientes de marea 63 y 59. Período pico de olas estará en 16 - 18 segundos.

Tiempo en el mar para el miércoles 10 de diciembre en Canarias

En la jornada de mañana miércoles, 10 de diciembre, el viento soplará del norte y nordeste fuerza 3-4 (12-28 km/h) aumentando a fuerza 5 (29 - 38 km/h) en altamar entre las islas. Habrá marejadilla aumentando a marejada en todo el Archipiélago antes de mediodía y mar de fondo del noroeste de 2,5 - 3,5 meros. Oleaje de mar combinada de 3-3,5 metros.

Las pleamares serán a las 04:40 - 05:30 horas y 17:20 - 18:05 horas. Coeficiente de mareas 55 y 52. Período pico de olas 13 16 segundos. Emergencias añade que "una predicción de oleaje de mar combinada de 2,5 a 4,5 metros, implica que el 67% de las olas tengan una altura media de 1,6 - 2,9 metros; un 10% de las olas tengan una altura media de 3 -6 metros; un 1% de las olas tengan una altura media de 4 - 8 metros y que la altura máxima de ola podría alcanzar los 9 metros.

