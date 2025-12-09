Educación
Nueve colegios públicos de Arrecife disfrutarán de actos navideños
La programación incluye cuentacuentos, talleres de manualidades y un encuentro escolar navideño v Las actividades, del 9 al 19 de diciembre
P. L. D.
La Navidad también se compartirá este mes en los nueve colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de Arrecife con la celebración de una serie de actividades desde hoy al 19 de diciembre. La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Arrecife ha preparado un nuevo programa de actividades navideñas en los colegios Adolfo Topham, Antonio Zerolo, Argana Alta, Benito Méndez, Capellanía, La Destila, Los Geranios, Nieves Toledo y Titerroy, así como en el Centro de Educación Obligatoria (CEO) Argana.
“Queremos que cada niño y niña de Arrecife sienta la magia de la Navidad en su propio centro escolar. Hemos preparado actividades pensadas para estimular su imaginación, su creatividad y su ilusión, porque estas fechas tienen un significado especial para ellos. Por eso desde Educación Arrecife hemos elaborado un año más una serie de propuestas de las que a buen seguro van a disfrutar”, señala la concejala encargada de Educación, Abigail González.
Actividades
La programación comenzará con Un viaje mágico a través de los cuentos de Navidad, que llevará a la cuentacuentos Vicky Dos Santos a las aulas de Infantil de tres y cuatro años del 9 al 15 de diciembre.
Además, el alumnado de 1º de Primaria asistirá mañana al espectáculo del payaso Totó, que ofrecerá dos funciones en la Casa de la Juventud. Asimismo, entre el 12 y el 18 de diciembre se desarrollarán talleres de manualidades navideñas en cada centro.
La decoración urbana también volverá a contar con la implicación de los escolares a través de la campaña Decora tu árbol, en la que cada centro elaborará entre el 15 y el 19 de diciembre adornos reciclados para colocarlos en un árbol asignado. La música también tendrá protagonismo con el IV Encuentro de Coros Escolares Navideños, que se celebrará el 17 de diciembre en un espacio aún por determinar y reunirá a coros y grupos instrumentales de todo el municipio. Además, los escolares podrán visitar el portal de belén municipal, una de las actividades más esperadas de estas fechas.
‘Velada Literaria’, el jueves
La Biblioteca insular de Lanzarote acogerá el jueves otra edición de la Velada Literaria. El evento se celebrará a partir de las 18.30 horas, y contará con la participación de las escritoras Benita López Peñate y Begoña Hernández Batista.
El acto es de acceso completamente libre y gratuito hasta completar el aforo de la sala donde se desarrollará.
Además, estará conducido y moderado por Fabio Carreiro Lago y Yolanda Laparra Ruano, quienes dinamizarán la conversación y facilitarán la interacción con el público asistente a esta nueva velada literaria por Navidad.
