Sanidad prevé iniciar antes de 2026 la reforma del Centro de Salud de San Bartolomé con una inversión de un millón de euros

El Gobierno de Canarias ha confirmado que las obras de mejora del Centro de Salud de San Bartolomé comenzarán antes de que finalice 2025. La actuación, valorada en un millón de euros, fue anunciada este martes durante el pleno de la Cámara autonómica en respuesta a una pregunta del parlamentario lanzaroteño y presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort.

Desde Coalición Canaria (CC) Lanzarote y La Graciosa se celebró el compromiso, que llega tras meses de gestiones orientadas a acelerar la licitación del proyecto, considerado prioritario por la presión asistencial creciente en la zona básica que abarca a San Bartolomé, Tinajo y diversos núcleos rurales del centro de la isla.

Un centro que atiende a más de 17.000 pacientes

Betancort subrayó en su intervención que el centro de salud es “un pilar esencial” para la atención primaria en esta parte de Lanzarote. En 2025, la zona contará con 17.329 tarjetas sanitarias adscritas, una cifra superior a las 16.781 registradas en 2024. Este aumento, explicó, evidencia la necesidad urgente de adaptar y modernizar unas instalaciones con más de tres décadas de uso.

El proyecto incluye la renovación del sistema eléctrico de baja tensión, la instalación de nuevos sistemas de climatización y la mejora de diversos espacios para ofrecer un entorno más cómodo y funcional tanto para pacientes como para profesionales.

Oswaldo Betancort, en el Parlamento de Canarias / La Provincia

“Será un centro de salud a la altura del siglo XXI”

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, confirmó que la licitación se formalizó en octubre y que el acta de replanteo se firmará antes de que finalice el año, permitiendo comenzar las obras de manera inmediata. “Será un centro de salud a la altura del siglo XXI”, señaló durante su intervención.

Monzón destacó también la “insistencia personal” de Betancort para lograr una mayor dotación económica destinada a mejorar la atención sanitaria en Lanzarote y La Graciosa. Según avanzó, el presupuesto del Área de Salud de Lanzarote aumentará un 11 %, mientras que el destinado a la gerencia hospitalaria crecerá un 6 %. Además, se han consignado 8,5 millones de euros en inversiones específicas para modernizar infraestructuras sanitarias de la isla.

Usuarios de Teguise, San Bartolomé y Tinajo

El Centro de Salud de San Bartolomé atiende a una población amplia y dispersa geográficamente. Entre los núcleos beneficiados se encuentran Mozaga, Montaña Blanca, Güime, El Islote, Mancha Blanca, La Vegueta, El Cuchillo, La Santa, Tomare, además de todo el municipio de Tinajo y zonas agrícolas del interior.

Desde CC Lanzarote y La Graciosa se valora especialmente que el Gobierno autonómico reconozca la importancia estratégica de este centro en términos de equidad territorial y garantía del derecho a la salud, especialmente en áreas rurales.

Betancort insistió en que estos territorios “requieren un tratamiento prioritario y sensible a sus particularidades”, y señaló que el compromiso presupuestario del Gobierno de Canarias “desmonta cualquier discurso vacío”.