Talleres de educación afectiva y sexual para menores y jóvenes de Lanzarote

Las matronas de Atención Primaria del Área de Salud de Lanzarote han desarrollado un amplio programa formativo en educación afectiva y sexual dirigido a casi 700 menores y jóvenes de la Isla.

La iniciativa, que se ha realizado durante los últimos meses, ha incluido sesiones en centros educativos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, además de talleres específicos en centros de acogida y en colaboración con la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (Adislan).

El objetivo principal de esta intervención es facilitar información rigurosa, accesible y adaptada a la edad de cada grupo, con el fin de apoyar un desarrollo sexual saludable, fomentar relaciones respetuosas y prevenir conductas de riesgo. Según Sanidad, esta labor se alinea con las recomendaciones internacionales sobre educación sexual integral recogidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos de referencia.

Los talleres han abordado temas clave para la salud sexual y afectiva, como métodos anticonceptivos y su uso correcto, cambios físicos y emocionales propios de la pubertad, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), factores y conductas de riesgo y las relaciones afectivas sanas, igualdad y respeto mutuo.

Las matronas destacan que uno de los ejes de la formación es ofrecer una visión de la sexualidad ligada al bienestar, la comunicación y la capacidad de tomar decisiones informadas.

En el caso del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), las sesiones se desarrollan desde un enfoque dinámico que busca la participación directa del estudiantado. Con preguntas, actividades y debates, las matronas trabajan conceptos como el consentimiento, las primeras relaciones, el uso del preservativo, la orientación afectivo-sexual o la gestión de emociones. Entre las dudas más comunes que plantean los adolescentes destacan cuestiones como: “¿Las relaciones terminan cuando el chico eyacula?”, “¿Cómo sé si alguien me gusta?”, “¿Y si me atrae una persona del mismo sexo?”, “Si no siento celos, ¿significa que no quiero a mi pareja?”. Estas preguntas, habituales entre jóvenes en pleno desarrollo, permiten aclarar mitos y ofrecer explicaciones basadas en evidencia científica. Además, se abordan problemas crecientes como la sexortosión, el grooming o las prácticas no consentidas, apoyándose en ejemplos reales que ayudan a detectar riesgos y pedir ayuda.

En Bachillerato, se profundiza en aspectos más complejos relacionados con la responsabilidad afectiva, la igualdad en las relaciones, la prevención de ITS y la toma de decisiones. El uso de herramientas como kahoots y otros juegos interactivos favorece el debate y ayuda a identificar creencias erróneas sobre temas tan extendidos como el impacto del porno en la percepción de la sexualidad.