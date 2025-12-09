Teguise presenta el musical juvenil 'La Aventura del ritmo, el tesoro de Guanapay' para la Navidad 2025-2026

El Ayuntamiento de Teguise ha anunciado una nueva edición del musical juvenil de Navidad 'La Aventura del Ritmo, el tesoro de Guanapay', un espectáculo que se ha consolidado como una de las citas más esperadas dentro del programa municipal de Navidad y Reyes. Con más de 15 años de trayectoria, esta iniciativa vuelve a poner en valor la creatividad, el compromiso y el talento de la juventud de Teguise, La Graciosa y Lanzarote.

Las funciones se celebrarán en la Carpa Municipal de Teguise los días previos a la llegada de los Reyes Magos. Las entradas podrán adquirirse a partir del 18 de diciembre a las 12:00 horas a través de la plataforma oficial ecoentradas.com. El calendario previsto contempla dos funciones el domingo 4 de enero de 2026, a las 17:30 y 19:30 horas, y una tercera el lunes 5 de enero, a las 18:00 horas.

Más de 60 jóvenes

Este musical es uno de los proyectos de participación juvenil más completos del municipio. Este año reúne a más de 60 jóvenes, seleccionados en un casting celebrado en octubre, que no solo actúan en escena sino que contribuyen directamente a todos los ámbitos de la producción.

Los participantes asumen tareas relacionadas con música, canto, danza, vestuario, guion, escenografía y dirección artística, convirtiendo el proyecto en un espacio de aprendizaje transversal y colaborativo.

Cartel del musical juvenil de Teguise La aventura del ritmo. El tesoro de Guanapay / La Provincia

Música en directo

Como novedad destacada, el musical incorpora este año la participación de la Banda Municipal de Teguise, Teguiband, que ofrecerá música en directo durante todo el espectáculo. Esta integración refuerza el carácter sonoro del montaje y aporta un extra de dinamismo a las escenas principales.

Se suma también la ya habitual colaboración de la Escuela de Patinaje Fayna, cuyo trabajo escénico sobre ruedas añade una dimensión visual especialmente atractiva para el público familiar. Sus coreografías contribuyen a enriquecer una puesta en escena que combina efectos visuales, escenografía cuidada y números musicales adaptados a todas las edades.

Una historia que invita a viajar por ritmos, culturas y valores

Bajo el título “La Aventura del Ritmo, el tesoro de Guanapay”, la obra propone un viaje imaginario al entorno del volcán Guanapay y al Castillo de Santa Bárbara, escenarios emblemáticos de Teguise. La trama sigue a cuatro jóvenes que emprenden una travesía a través de diferentes ritmos y culturas musicales del mundo.

A medida que avanzan en su aventura, descubren que la música no solo se escucha, sino que se siente con el corazón, y que el mayor tesoro no está en un objeto escondido, sino en la amistad, la unión y los sueños compartidos.

Apoyo institucional y apuesta por la juventud

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, resaltó que este musical es “motivo de orgullo para el municipio”, no solo por la calidad artística del montaje, sino porque pone en el centro a una juventud responsable, creativa y altamente implicada. Recordó además que el Ayuntamiento continuará promoviendo espacios donde los jóvenes puedan expresarse, crear y participar activamente en la vida cultural del municipio.

El director general de Juventud del Gobierno de Canarias, Daniel Morales, añadió que iniciativas como esta reflejan el compromiso del Ejecutivo autonómico con la creación de contextos reales donde la juventud sea protagonista del proceso creativo.

Por su parte, el concejal de Juventud de Teguise, Andoni Machín, agradeció públicamente la constancia y entrega del grupo juvenil, señalando que gracias a su esfuerzo “el musical crece cada año y se consolida como una de las citas imprescindibles de la Navidad en Teguise”.

Cultura, ilusión y participación juvenil para celebrar la Navidad

El musical cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Teguise, a través de su Departamento de Juventud, y de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, lo que evidencia una apuesta conjunta por promover proyectos que conecten la cultura con el desarrollo personal y artístico de las nuevas generaciones.

Cada edición confirma que, en Teguise, la Navidad se construye desde la cultura, la ilusión colectiva y el talento joven, elementos que siguen siendo motor de cohesión social y de participación comunitaria.