Avanza la restauración de los conos volcánicos en Lanzarote con casi un millón de euros de fondos europeos

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han constatado sobre el terreno la evolución de los trabajos de restauración que se desarrollan en el Parque Natural de Los Volcanes, un espacio clave en la geología y biodiversidad insular. La visita contó con la presencia del consejero regional de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, y del responsable insular de Medio Ambiente, Samuel Martín, quienes destacaron el buen ritmo de la intervención y su relevancia para la conservación del entorno.

El proyecto, que dispone de un presupuesto de 968.727 euros procedentes de fondos Next Generation EU, busca recuperar áreas afectadas por el uso intensivo y mejorar el estado de hábitats que presentan un nivel de conservación desfavorable.

Un proyecto para recuperar zonas degradadas y proteger hábitats vulnerables

Durante la visita, Mariano H. Zapata destacó que estas actuaciones pretenden “restaurar lo dañado para que la naturaleza de Lanzarote se mantenga saludable y con las mejores condiciones de conservación a largo plazo”. El consejero añadió que los trabajos avanzan conforme al calendario previsto y podrían finalizar en el primer trimestre de 2026.

Samuel Martín, por su parte, subrayó que la intervención es esencial para preservar uno de los espacios naturales más emblemáticos de la isla. Según explicó, el Cabildo y el Gobierno canario trabajan de la mano para garantizar que las actuaciones se ejecuten con criterios técnicos rigurosos y respetando al máximo el valor geológico y paisajístico del parque.

Actuaciones previstas

La intervención abarca una superficie aproximada de 465 hectáreas distribuidas en distintas zonas del parque, entre ellas:

La Caldera de El Cuervo

El aparcamiento de El Cuervo

La carretera LZ-56

La Montaña Colorada

Entre las acciones más destacadas se encuentran:

• Limpieza y recuperación de áreas degradadas

El proyecto contempla retirar elementos que alteran el paisaje natural, como residuos o restos de antiguas intervenciones humanas.

• Eliminación de caminos no autorizados y colocación de barreras disuasorias

El tránsito fuera de los senderos marcados ha generado trayectorias improvisadas que dañan el terreno volcánico. Para evitarlo, se están cerrando accesos y colocando señalización informativa.

• Corrección de perfiles alterados por actividad humana

Algunas estructuras naturales han sido modificadas con el paso del tiempo, por lo que se actúa para recuperar su forma original.

• Control y retirada de especies invasoras

El plan incluye la eliminación de flora exótica que afecta al equilibrio ecológico del parque y su sustitución por especies autóctonas adaptadas al entorno volcánico.