El Parque Natural de Los Volcanes recuperará 465 hectáreas dañadas

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, y el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín, visitaron ayer las obras de restauración de los conos volcánicos del Parque Natural de Los Volcanes para comprobar en el lugar el avance de los trabajos.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 968.727 euros de fondos Next Generation.

Mariano Hernández Zapata subrayó la importancia de la intervención, afirmando que “lo que buscamos con estas actuaciones es restaurar lo dañado para que la naturaleza de Lanzarote goce de buena salud y perdure en el tiempo con las mejores condiciones de conservación.” Zapata añadió que las actuaciones “marchan a buen ritmo” y que, si continúa la evolución actual, los trabajos estarán finalizados en el primer trimestre del 2026”.

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín, destacó que “la restauración de los conos volcánicos es una intervención esencial para garantizar la protección de uno de los espacios naturales más valiosos de la Isla”.

Martín añadió que “desde el Cabildo trabajamos de manera coordinada con el Gobierno de Canarias para asegurar que estas actuaciones se desarrollen con el máximo rigor técnico y con pleno respeto a los valores geológicos y paisajísticos del Parque Natural de los Volcanes”.

El proyecto en detalle

Entre las acciones prioritarias de estos trabajos, destacan la limpieza y restauración de zonas degradadas, la eliminación de caminos y la instalación de barreras disuasorias que impidan el paso por zonas no autorizadas para ello y cartelería informativa.

También se está llevando a cabo la corrección de perfiles modificados por la acción humana y el control de especies exóticas invasoras, restaurando los espacios con especies propias de la zona.

Las actuaciones se están desarrollando en una superficie total aproximada de 465 hectáreas y tienen por objeto la restauración de hábitats vulnerables, así como de aquellos espacios que se encuentran en estado de conservación desfavorable o cuyos terrenos se encuentran parcialmente degradados.

Las zonas de actuación del proyecto incluyen la Caldera El Cuervo, el aparcamiento El Cuervo, la carretera LZ-56 y la Montaña Colorada.