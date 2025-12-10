Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pescador italiano fallecido en Lanzarote es la décima víctima en el mar este año en la isla

Los municipios de Teguise y Yaiza lideran la trágica estadística de muertes en la costa conejera, con tres fallecidos en cada uno de ellos durante el presente año

Sara Fernández

La Provincia

La Provincia

Arrecife

La costa de Lanzarote se ha cobrado diez vidas en lo que va de año, entre enero y el 9 de diciembre de 2025, según los datos del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

La última víctima mortal ha sido el pescador italiano de 27 años, residente en la Isla, que fue rescatado tras un golpe de mar el pasado 8 diciembre en Los Charcones, en Playa Blanca (municipio de Yaiza), cuando una ola lo lanzó al mar. Su cuerpo fue recuperado por un helicóptero del GES en parada cardiorrespiratoria y fue evacuado en ambulancia en estado crítico al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa, donde falleció, informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias. Se trata de la quinta persona fallecida en tan solo 24 horas en Canarias el pasado fin de semana, cuatro de ellas en Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, en Tenerife.

Otro italiano que pescaba junto al que falleció logró salir del agua por sus propios medios. Tras la caída resultó con diversas heridas.

Fallecidos en el mar de Lanzarote por municipios

Los municipios de Teguise y Yaiza son los que han registrado este año más accidentes mortales en el mar, con tres fallecidos en cada uno de ellos.

A continuación, se sitúa el municipio de Haría, donde se han contabilizado dos muertes, y Arrecife y Tías, con uno cada uno.

Los puntos rojos indican dónde han fallecido los diez bañistas en lo que va de año en Lanzarote, entre Enero y el 9 de diciembre de 2025

Los puntos rojos indican dónde han fallecido los diez bañistas en lo que va de año en Lanzarote, entre Enero y el 9 de diciembre de 2025 / Cecoes

A fecha de 27 de agosto de 2024 se habían contabilizado 10 muertes en el mar en Lanzarote (más del doble que en la anualidad anterior, 4), las mismas que en el periodo entre enero y 9 de diciembre de 2025.

Balance de muertes en el mar en Canarias este año

El Cecoes ha anotado este año, hasta el pasado 9 de diciembre, un total de 57 víctimas mortales en el mar en el Archipiélago.

Fallecidos en el mar en Canarias entre enero y el 9 de diciembre de 2025

Fallecidos en el mar en Canarias entre enero y el 9 de diciembre de 2025 / Cecoes

La distribución por islas es la siguiente:

TEMAS

