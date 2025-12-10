El pescador italiano fallecido en Lanzarote es la décima víctima en el mar este año en la isla
Los municipios de Teguise y Yaiza lideran la trágica estadística de muertes en la costa conejera, con tres fallecidos en cada uno de ellos durante el presente año
La costa de Lanzarote se ha cobrado diez vidas en lo que va de año, entre enero y el 9 de diciembre de 2025, según los datos del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
La última víctima mortal ha sido el pescador italiano de 27 años, residente en la Isla, que fue rescatado tras un golpe de mar el pasado 8 diciembre en Los Charcones, en Playa Blanca (municipio de Yaiza), cuando una ola lo lanzó al mar. Su cuerpo fue recuperado por un helicóptero del GES en parada cardiorrespiratoria y fue evacuado en ambulancia en estado crítico al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa, donde falleció, informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias. Se trata de la quinta persona fallecida en tan solo 24 horas en Canarias el pasado fin de semana, cuatro de ellas en Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, en Tenerife.
Otro italiano que pescaba junto al que falleció logró salir del agua por sus propios medios. Tras la caída resultó con diversas heridas.
Fallecidos en el mar de Lanzarote por municipios
Los municipios de Teguise y Yaiza son los que han registrado este año más accidentes mortales en el mar, con tres fallecidos en cada uno de ellos.
A continuación, se sitúa el municipio de Haría, donde se han contabilizado dos muertes, y Arrecife y Tías, con uno cada uno.
A fecha de 27 de agosto de 2024 se habían contabilizado 10 muertes en el mar en Lanzarote (más del doble que en la anualidad anterior, 4), las mismas que en el periodo entre enero y 9 de diciembre de 2025.
Balance de muertes en el mar en Canarias este año
El Cecoes ha anotado este año, hasta el pasado 9 de diciembre, un total de 57 víctimas mortales en el mar en el Archipiélago.
La distribución por islas es la siguiente:
- Lanzarote: 10
- Fuerteventura: 6
- Gran Canaria:13
- Tenerife:22
- La Palma:2
- La Gomera:2
- El Hierro:2
- Rescatan a dos hombres italianos arrastrados por las olas en unas piscinas naturales de Lanzarote
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- Muere el joven rescatado del mar en estado crítico en el sur de Lanzarote y se elevan a cinco los fallecidos en Canarias
- Cultura concede a la Diócesis de Canarias una subvención de 149.000 euros para la Casa del Cura, en Teguise
- Hallan un tiburón martillo varado en la playa de La Garita, en Lanzarote
- El vuelco de una hormigonera en la LZ-2 deja un herido y obliga a cerrar el acceso al Aeropuerto de Lanzarote desde Arrecife
- El joven canario Manuel Cabrera representará a España en el Mundial de Cálculo Mental UCMAS 2025
- RTVC inicia su programación navideña con un especial de '1 Hora Menos' desde Arrecife