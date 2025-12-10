La riqueza y fragilidad de los ecosistemas insulares

Las islas siempre han ejercido una fuerza magnética sobre la imaginación humana. Aisladas por el mar, delimitadas por una línea de costa que marca con precisión su frontera natural, funcionan como laboratorios vivos donde la vida evoluciona, se adapta y resiste en condiciones singulares.

Pero más allá de su belleza paisajística o de su valor cultural, los territorios insulares representan piezas clave en la conservación de la biodiversidad mundial. Su importancia ecológica es tan grande como su fragilidad, una paradoja que los convierte en escenarios prioritarios para el estudio, la restauración y la protección de los ecosistemas.

La separación física respecto al continente confiere a los medios insulares unas características biológicas muy particulares. Al estar aisladas, sus especies tienen muchas dificultades para intercambiar material genético con poblaciones continentales, mucho más extensas, diversas e interconectadas. Esta barrera natural provoca que las islas presenten ecosistemas más simples y comunidades biológicas más reducidas, pero también ha favorecido que en ellas aparezcan especies únicas, verdaderas joyas evolutivas que no existen en ningún otro lugar del planeta. La singularidad insular es, por tanto, una fortaleza y una vulnerabilidad al mismo tiempo: lo que convierte a sus ecosistemas en espacios irrepetibles también los deja expuestos a amenazas que pueden alterarlos de forma irreversible.

Desde un punto de vista geológico, no todas las islas tienen el mismo origen, ni todas han experimentado la misma historia ambiental. En función de su formación, pueden dividirse en dos grandes grupos: las islas continentales y las islas oceánicas. Las primeras pueden surgir como resultado de procesos antiguos de deriva continental, formando parte de los llamados microcontinentes, o bien ser porciones de tierra próximas a la costa que quedaron aisladas por las oscilaciones del nivel del mar durante el Pleistoceno.

Dentro del proyecto LIFE INSULAR, un ejemplo claro de microcontinente es la isla de Irlanda, un territorio que ha estado separado durante millones de años, pero que comparte un origen geológico común con Europa. Por su parte, los archipiélagos gallegos de Cíes, Ons y Sálvora representan islas que quedaron aisladas tras la última glaciación, cuando la subida del nivel del mar separó definitivamente estos promontorios graníticos del continente.

Muy diferente es el caso de las islas oceánicas, originadas por la actividad volcánica en los fondos marinos y nunca conectadas a un bloque continental. Este aislamiento extremo favorece la aparición de especies altamente especializadas que solo existen en esos territorios. En el marco de LIFE INSULAR, la isla de La Graciosa, en Canarias, representa a la perfección este tipo de ecosistema: joven desde el punto de vista geológico, rodeada por un mar rico en nutrientes y con paisajes que oscilan entre dunas móviles, malpaís volcánico y pequeñas formaciones vegetales adaptadas a la aridez y al viento constante. En entornos como este, cada especie, cada grano de arena fijado por una raíz y cada interacción entre organismos desempeña un papel crucial en la estabilidad general del ecosistema.

Una biodiversidad extraordinaria

Aunque las islas representan solo una fracción muy pequeña de la superficie terrestre, albergan una proporción extraordinaria de la biodiversidad del planeta. Esto se debe en gran parte a su aislamiento, que ha permitido el desarrollo de nuevas especies, pero también a la diversidad de microhábitats que generan las variaciones topográficas, climáticas y geológicas. Sin embargo, esta riqueza natural convive con un elevado grado de fragilidad. Tanto los ecosistemas terrestres como los marinos de los territorios insulares están expuestos a múltiples amenazas derivadas de las actividades humanas, como la sobreexplotación de recursos, ocupación del suelo, turismo masivo, contaminación, cambio climático y, especialmente, la introducción de especies exóticas invasoras.

En la actualidad, los archipiélagos que participan en LIFE INSULAR -Galicia, Irlanda y Canarias- comparten problemas ambientales similares, pese a encontrarse en latitudes muy distintas. Uno de los más graves es la expansión de flora exótica invasora, plantas introducidas por el ser humano que han encontrado en las islas un escenario propicio para expandirse sin control. Los datos son tan reveladores como inquietantes: estas especies invasoras pueden llegar a representar entre el 7% y el 26% de la flora total según el archipiélago estudiado.

En cifras aún más contundentes, superan ampliamente la diversidad de flora protegida, llegando a multiplicarla por 2 y hasta por 24 veces. Esta proliferación supone un riesgo directo para la flora autóctona, que no está adaptada para competir con especies más agresivas, capaces de ocupar territorio rápidamente y alterar la estructura natural de los hábitats.

El cambio climático añade otra capa de complejidad a esta situación. El aumento de la temperatura del mar, la intensificación de eventos extremos, la subida del nivel del océano y la modificación de los patrones de lluvia están transformando los ecosistemas insulares de forma acelerada. En muchos casos, estos cambios superan la capacidad natural de adaptación de las especies, sobre todo en islas pequeñas donde no hay posibilidad de desplazamiento hacia zonas más frescas o húmedas. La escasez de recursos naturales, tanto hídricos como edáficos, también se agrava bajo las nuevas condiciones climáticas, incrementando la presión sobre unos territorios ya de por sí limitados.

A todo ello se suma la necesidad urgente de racionalizar el uso público. Muchas islas, especialmente las situadas en archipiélagos turísticos como el canario, soportan una afluencia masiva de visitantes que, sin una adecuada gestión, pueden provocar un deterioro rápido del territorio. El tránsito descontrolado por zonas sensibles, la compactación de suelos, la alteración del relieve dunar o la acumulación de residuos son impactos que, aunque parezcan pequeños en el día a día, pueden acumularse y generar daños duraderos.

Frente a este escenario, comprender la importancia de las islas no es solo un ejercicio de análisis ecológico, sino un paso imprescindible para su conservación futura. Son territorios pequeños, sí, pero su valor ecológico, científico y cultural es inmenso.