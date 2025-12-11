Animayo Lanzarote vuelve a la isla de la mano de su Cabildo en el 20 aniversario del Festival los días 11 y 12 de diciembre
Ponentes estrella participarán en 4 masterclasses, 1 taller especializado, revisión de portfolios, asesoramiento a nuevos talentos para trabajar en la industria, y firmas de autógrafos, además de 4 sesiones de proyecciones con lo mejor de Animayo, un programa de ponencias y proyecciones en online para centros escolares y la exposición 'Raúl García. Fragmentos de un genio animado'
Tras su exitosa gira en EE UU, Animayo regresa a Lanzarote en plena celebración de su 20 aniversario. Con formatos presencial y online en una programación diseñada para el público general, estudiantes y profesionales del sector, la Escuela de Arte Pancho Lasso acogerá el grueso de su programación este jueves día 11 y viernes día 12, además de llegar a los centros educativos de la isla mediante otras plataformas.
Animayo realizó una incursión previa en la isla, este mismo año, con una versión itinerante del Festival de Animayo Gran Canaria en colaboración con Promotur del Gobierno de Canarias que incluyó proyecciones en centros educativos de todas las islas. Ahora, gracias al apoyo del Cabildo de Lanzarote, comprometido en 2025 con la proyección de Lanzarote y La Graciosa como islas sostenibles y de referencia turística, cultural y audiovisual, Animayo Lanzarote se consolida como un evento con entidad lanzaroteña propia y recupera la continuidad de las ediciones ya celebradas en la isla. Un regreso posible gracias, también, a la colaboración de la Escuela de Arte Pancho Lasso como sede oficial del evento, Skydance Animation, 3Doubles Producciones y U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital.
Animayo es el primer y único Festival de animación en España que califica en dos categorías para la preselección de los Premios Óscar® de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Este prestigioso reconocimiento abarca tanto la categoría de cortometrajes de animación como la de mejor obra de animación en español, "animación con Ñ". En 2025, el Premio del Jurado Animayo alcanzó la máxima distinción internacional al convertirse en ganador del Oscar al Mejor Cortometraje de Animación con la obra "In the Shadow of the Cypress". En la gala de entrega en Los Angeles (EE UU) estuvo presente Damián Perea, director y productor de Animayo, quien acompañó a los directores de la película en este histórico reconocimiento.
Animayo Lanzarote acerca a miles de jóvenes a tecnologías emergentes y fomenta competencias STEAM mediante master classes, talleres y programas educativos. Con hasta 50.000 € en becas al talento, el festival garantiza oportunidades reales de formación en universidades y escuelas de prestigio internacional, atrayendo y formando nuevo talento. Además, contribuye a la diversificación económica y al empleo cualificado al conectar a profesionales locales con productoras internacionales, generando pro- gramas de reclutamiento que fortalecen una economía insular basada en el conocimiento y la innovación. Animayo refuerza también el compromiso con la sostenibilidad, la igualdad de género y la inclusión social.
Animayo Lanzarote 2025 invita a sumergirse en el universo de la animación, los efectos visuales, la inteligencia artificial, los videojuegos y las nuevas tecnologías, proyectando la isla de Lanzarote como un auténtico epicentro cultural y tecnológico, potenciando su atractivo turístico y su posicionamiento internacional. El programa contará con cuatro ponentes de primer nivel —directores, productores, animadores, supervisores de VFX y diseñadores de personajes— que ofrecerán hasta cuatro master classes, un taller especializado, revisiones de porfolios y asesoramiento a nuevos talentos. Durante dos jornadas, los asistentes participarán en un programa de becas formativas y tendrán la oportunidad de explorar el futuro audiovisual y acceder a las mejores oportunidades profesionales para la creatividad y el talento, participando en sesiones de reclutamiento y revisiones de portafolios. Además, cada tarde se celebrarán dos proyecciones del Palmarés Animayo con los cortometrajes galardonados en las ediciones 2022, 2023, 2024 y 2025.
Cuatro ponentes invitados. Breves reseñas.
SANDRA LASSO. Directora de Adquisición de Talento. Skydance Animation. Madrid. España.
Proyectos destacados: Involucrada en producciones como Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo (2014), Wonder Park (2019), Blush (2021), Luck (2022) o Spellbound (2024), siendo una figura clave en la consolidación de Skydance Animation en España con la identificación y selección de perfiles creativos y técnicos para algunas de las producciones más relevantes del estudio.
Con una licenciatura en Psicología y un máster en Gestión de Recursos Humanos, ha desarrollado una carrera centrada en la gestión de talento en el sector audiovisual, con experiencia previa en empresas de Madrid, Londres y Barcelona. Durante la última década se ha especializado en la contratación de artistas, perfiles técnicos y personal estratégico para la consolidación de un estudio de animación de primer nivel en España. Su labor ha sido esencial para construir los equipos detrás de estas producciones.
HIDETAKA YOSUMI. Fundador y CEO. Studio Nowake. Japón.
Proyectos destacados: Love, Death & Robots – The Witness" (2021), Wish Dragon (2020), Wonder Park (2019), The Little Prince (2016), Mune: El guardián de la luna (2016), Rompe-Ralph (2012), Enredados (2010), Prep & Landing (2009), Bolt (2008).
Con 26 años de experiencia, Hidetaka Yosumi ha desarrollado su carrera en el diseño y rigging de personajes, modelado 3D y creación de pelo y vestuario. Inició su trayectoria en Tokio en Dream Picture Studios y Square-Enix, donde trabajó en Final Fantasy X y Kingdom Hearts. Tras su paso por Londres en Valiant, estuvo seis años en Disney participando en Bolt, Enredados —como responsable técnico del cabello de Rapunzel—, Prep & Landing (nominado a los VES Awards) y Rompe Ralph. Después trabajó como supervisor de personajes en The Little Prince y Mune, fue CG supervisor en Wonder Park y colaboró con Alberto Mielgo en Love, Death & Robots. En 2018 fundó Studio Nowake, con el que participó en Wish Dragon y Trash Truck. Desde 2022 su estudio tiene sede en Tenerife.
RAÚL GARCÍA. Director, Productor y Animador. Ha trabajado en Walt Disney Animation Studios / Kandor Moon / Netflix. Los Ángeles. Estados Unidos.
Proyectos destacados: La Luz de Aisha (2025), The Tell- Tale Heart (2023), Extraordinary Tales (2015), La Dama y la Muerte (2010), El Lince Perdido (2009), Fantasia 2000 (1999), Tarzan (1999), Hercules (1997), The Hunchback of Notre Dame (1996), The Lion King (1994), Aladdin (1992), Beauty and the Beast (1991), Who Framed Roger Rabbit (1988).
Raúl García es director, productor y animador con más de 30 años de trayectoria internacional. Fue el primer español en Walt Disney Animation Studios, donde trabajó en muchos de sus clásicos. Dirigió secuencias para estudios como Paramount. En España fue director creativo en Kandor Graphics, codirigiendo El Lince Perdido (Goya 2009) y coproduciendo La Dama y la Muerte (Oscar® 2010). Su largometraje Cuentos Extraordinarios (2015) fue nominado a dos Premios Annie. Es Miembro de la Academia de Hollywood y profesor internacional.
ROCÍO AYUSO. Productora y periodista. Los Ángeles. Estados Unidos.
Proyectos destacados: Colaboraciones en El País; Audio- visual 451; Agencia EFE; Canal Plus TV; Hearst Publica.
Rocío Ayuso es periodista y productora madrileña con una sólida trayectoria internacional en medios como Agencia EFE, Canal Plus, Fotogramas, Audiovisual 451 y El País. Licenciada en Ciencias de la Información y en Filosofía y Ciencias de la Educación, ha trabajado en Madrid, París y Londres, y actualmente reside en Los Angeles, donde cubre la industria del cine y la televisión. Miembro, desde hace más de dos décadas, de la organización de los Globos de Oro, es autora de los libros La guerra en directo y Bill Plympton, el cineasta incansable. Además, impulsa la promoción del cine en español en EE UU a través de R&R Communications y es productora ejecutiva del largometraje de animación Extraordinary Tales.
Avance programación
JUEVES DÍA 11
- 10.00 a 10.15 h. Presentación institucional en la Escuela de Arte Pancho Lassso en la que, por orden de intervención, participarán: Manuel Perdomo, director de esta escuela, Jesús Alexander Machín Tavío consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote y Damián Perea, productor y director de Animayo.
- 10,15 a 11.30 h. Masterclass "Qué esperan los estudios de tu demo/portfolio, y qué hay después del primer filtro". A cargo de Sandra Lasso, Talent Acquisition Director de Skydance Animation Studios. Proyectos destacados: Luck, Spellbound, Lazos, Bad Luck, The search for WondLa, Swapped ...
- 12.00 a 13.00 h. Revisión de porfolios a cargo de Sandra Lasso.
- 12.00 a 13.30 h. Masterclass "Tokyo to Tenerife through Los Angeles, paris: 26 years of Journey in 3D animation, and to be continues". A cargo de Hidetaka Yosumi, fundador y CEO Studio Nowake. Proyectos destacados: Love, Death & Robots – The Witness (2021), Wish Dragon, Wonder Park, The Little Prince, Mune: el guardián de la luna ...
- 16.30 a 17.00 h. Inauguración Oficial Exposición 'Raúl García. Un genio animado', con la participación del artista.
- 17.00 a 19.30 h. Taller "Dibujando en tres dimensiones". A cargo de Raúl García. Taller patrocinado por 3Doubles Campus. Con plazas limitadas; dirigido a los inscritos previa reserva.
- 18.00 a 19.15 h. Proyección especial 'Lo mejor de Animayo 2022'. (VOSE). Dirigido a público general (no recomendado menores de 16 años) y gratuito para abonados.
- 19.30 a 20.50 h. Proyección especial 'Lo mejor de Animayo 2023'. (VOSE). Dirigido a público general (no recomendado menores de 16 años) y gratuito para abonados.
VIERNES DÍA 12
- 10,15 a 11.30 h. Masterclass "Promocionando la Animación". A cargo de Rocío Ayuso, periodista y productora. Proyectos destacados: colaboraciones en El País, Audiovisual 451, Agencia EFE, Canal Plus TV, Hearst Publications, Grupo Prisa, Golden Globes ...
- 12.00 a 13.30 h. Masterclass "La animación como profesión: viabilidad y recursos". A cargo de Raúl García, director, productor y animador. Proyectos destacados: La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, Pocahontas, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, El jorobado de Notre Dame ...
- 18.00 a 19.15 h. Proyección especial 'Lo mejor de Animayo 2024'. (VOSE). Dirigido a público general (no recomendado menores de 16 años) y gratuito para abonados.
- 19.30 a 20.50 h. Proyección especial 'Lo mejor de Animayo 2025'. (VOSE). Dirigido a público general (no recomendado menores de 16 años) y gratuito para abonados.
