Arrancan las obras del Centro de Atención Integral de Cáritas en Arrecife para personas vulnerables tras más de quince años paralizado

Las obras del Centro de Atención Integral de Cáritas Diocesana en el barrio de Altavista, en Arrecife, ya están en marcha. La firma del acta de replanteo este jueves entre la Diócesis de Canarias y la empresa adjudicataria da inicio oficial a unos trabajos que pondrán fin a más de quince años de abandono del inmueble, paralizado desde 2009.

El Cabildo de Lanzarote, presidido por Oswaldo Betancort, financia íntegramente el proyecto con 10 millones de euros, lo que permitirá recuperar una parcela degradada y transformarla en un complejo social de aproximadamente 7.000 metros cuadrados.

Presencia del obispo de la Diócesis de Canarias

Al inicio de las obras acudieron representantes de distintas administraciones, entre ellos el presidente insular, el obispo de la Diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelos Pérez, la presidenta del Parlamento de Canarias, Ástrid Pérez, la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, el alcalde accidental de Arrecife, Echedey Eugenio, el consejero de Bienestar Social, Marci Acuña, y el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina, entre otras autoridades.

También asistieron vecinos del barrio, incluida la presidenta de la Asociación de Vecinos Padre Claret, visiblemente emocionada por la recuperación de un proyecto que lleva años reivindicándose.

Momento, este jueves, de la firma del acta de replanteo de las obras del Centro de Atención Integral de Cáritas en Altavista / La Provincia

Un centro polivalente con servicios esenciales

El complejo albergará residencia para mayores, centro de día, viviendas de emergencia, comedor social, banco de alimentos y espacios de formación ocupacional, concentrando en un mismo punto recursos destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

Las autoridades destacaron que el centro pretende convertirse en un referente social en la isla y en una herramienta clave en la lucha contra la exclusión.

Un impulso para la inclusión social

Betancort subrayó que la financiación insular “pone fin a años de abandono” y convierte un espacio olvidado en “esperanza y dignidad”. La vicepresidenta Tovar destacó que el inicio de los trabajos es “profundamente necesario” tanto para la red asistencial como para la revitalización urbana del barrio.

Por su parte, el consejero Acuña señaló que se trata de “una respuesta humana y estructural” para quienes han esperado demasiado tiempo soluciones reales.

Inversión histórica del Cabildo en bienestar social

El proyecto de Altavista forma parte de "un plan de inversión social sin precedentes" impulsado por el Cabildo, que alcanza 36,6 millones de euros. Esta estrategia incluye:

16 millones para la nueva residencia y centro de día de Tahíche.

para la nueva residencia y centro de día de Tahíche. 10 millones para el centro integral de Cáritas.

para el centro integral de Cáritas. 10 millones para la compra de viviendas en los municipios destinadas a nuevos recursos sociosanitarios, en línea con un modelo de atención más cercano y centrado en la persona.

Betancort aseguró que, con estas actuaciones, “Lanzarote es hoy más que nunca un referente regional en inclusión y bienestar”.