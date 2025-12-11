El frente marítimo de Arrecife es nominado a los Iberian Awards

El frente marítimo de Arrecife competirá por ser elegido el mejor recinto (Best Venue) en los Iberian Festival Awards 2026 junto a los campos de lavanda de Brihuega, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia o el parque natural de las Sierras Subbéticas. Es la primera vez que la capital de Lanzarote opta a este reconocimiento.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y la concejala de Turismo y Comercio, Eli Merino, celebran que la dinamización de la ciudad con este consolidado festival que llega cada otoño tenga un atractivo mayor con los escenarios naturales distribuidos por todo su litoral, junto a una marina única en Canarias. Arrecife en Vivo tiene como epicentro para sus conciertos la bahía capitalina, contribuyendo a que este espacio de alto valor unido también al corazón histórico de la ciudad sea uno de los grandes atractivos del festival.

El festival Arrecife en Vivo ha recibido un total de cinco nominaciones en los Iberian Festival Awards 2026: Mejor Recinto, Mejor Programación Cultural, Mejor Promoción Turística, Mejor Contribución a la Igualdad y Mejor Festival de Mediano Formato. Así lo ha comunicado Talkfest, el foro que reúne a la industria musical de España y Portugal. En 2020, el Cabildo de Lanzarote nombró al festival Distinguido del Turismo por defender un modelo turístico sostenible basado en el respeto a la realidad local y el conocimiento de la cultura isleña.

La consolidada programación anual, con trece años de trayectoria, apoyada por el Ayuntamiento de Arrecife como principal institución pública que lo respalda, concentra en cada cita del festival a miles de asistentes.

Además de divulgar la historia y la naturaleza de la bahía, el festival despliega un equipo de limpieza durante cada concierto, instala papeleras extra y revisa los fondos marinos para evitar cualquier impacto negativo en el espacio.

Un jurado profesional decidirá los finalistas de cada categoría el próximo 13 de febrero. El premio al Mejor Festival de Mediano Formato será el único que se decidirá mediante el voto popular. La web para que el público pueda otorgar su voto permanecerá activa hasta el próximo 15 de enero. Arrecife en Vivo luchará por llevarse el premio junto a otros 49 festivales, entre los que se encuentran Sonidos Líquidos, Pirineos Sur o el Azkena.