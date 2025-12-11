Lanzarote celebra la Patrona del Ejército del Aire y del Espacio

La base aérea de Lanzarote acogió el pasado 10 de diciembre un solemne evento para celebrar la patrona del Ejército del Aire y del Espacio, Nuestra Señora de Loreto. Este acto fue presidido por el general de brigada Juan Antonio Ballesta Miñarro, segundo jefe del Mando Aéreo de Canarias (MACAN), jefe del Estado Mayor del MACAN y jefe del Sector Aéreo de Las Palmas, acompañado por numerosas autoridades civiles y militares, así como familiares y amigos de los aviadores.

En la plataforma de la base aérea de Lanzarote, el coronel jefe de esta unidad, Carlos Jiménez Andrés, recibió al general Ballesta para darle las novedades y posteriormente se desarrolló la jornada con la entrega de condecoraciones, la interpretación del himno del Ejército del Aire y del Espacio, un homenaje a los caídos y un desfile de fuerza terrestre.

En su discurso, el coronel Jiménez Andrés quiso resaltar el trabajo de la unidad bajo su mando y también el del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 22 (EVA 22), situado en Peñas del Chache. “Quiero poner en valor el trabajo conjunto de todos, que ha contribuido y contribuye al ejemplar desempeño de las dos unidades, mucho más grandes e importantes que las dimensiones de sus modestas plantillas”, afirmó, destacando también la “labor incansable que hacen para lograr la defensa de los cielos del Archipiélago Canario y de los cielos de España, junto al resto de las Fuerzas Armadas”.

También ha realizado una reseña histórica del patronato de la Virgen de Loreto como “protectora” de todos los aviadores, destacando que “lleva 105 años acogiendo bajo su manto protector a aquellos que dedicamos nuestra vida a defender España desde el aire. No sólo a aquellos que manejan las aeronaves, sino también a todos aquellos que hacen posible que eso suceda”.

Durante este año 2025, ambas unidades ubicadas en la “isla conejera” del Ejército del Aire y del Espacio han tenido una especial relevancia en sus funciones asignadas para garantizar la seguridad y la vigilancia en el espacio aéreo insular. Así, la base aérea de Lanzarote aumentó notablemente en sus capacidades después de pasar de “aeródromo” a base aérea, lo que implica mayor autonomía logística y operativa, con adaptación de las infraestructuras para llevar a cabo misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

De igual manera, este año ha sido clave para el EVA 22, pues entró en funcionamiento el radar ‘Lanza’ de última generación. Fabricado íntegramente por la empresa española INDRA, supone un destacado avance en el uso de la tecnología más moderna para reforzar la capacidad de vigilancia y detección temprana, aumentando la seguridad y la eficacia de respuesta ante posibles amenazas en un lugar estratégico.