Leiva es el primer artista confirmado para el Lava Live Festival 2026 en Lanzarote: esta es la fecha del concierto

Lava Live Festival continúa avanzando en su camino hacia la consolidación como uno de los grandes encuentros musicales de Canarias y España.

Tras presentar recientemente los resultados de su edición 2025 -valorada con un sobresaliente por el público y con más de 40.000 asistentes procedentes de 43 nacionalidades- Preventos Media confirma este jueves el primer artista de su cartel para 2026: Leiva, una de las figuras más influyentes del panorama musical español.

El artista madrileño será el encargado de liderar la jornada inaugural del festival, el viernes 12 de junio, dentro del primer fin de semana programado para 2026.

Un hito para Lava Live Festival 2026

Con una trayectoria marcada por el éxito, desde que en 1999 formara la banda de pop rock Pereza, con la que grabó seis discos hasta su separación en 2011, Leiva se inició su andadura como solista de rock alternativo, en la que lleva seis discos de estudio y un directo, titulado Madrid Nuclear. Su último trabajo, bautizado como Gigante, salió a la venta el 4 de abril de 2025.

Tras una sólida carrera en solitario y un directo reconocido por su potencia emocional y calidad artística, Leiva aterrizará en Arrecife en un momento de madurez creativa y con una base de seguidores que crece en todo el país y fuera de él.

La confirmación de Leiva supone un hito para el festival, que refuerza así su apuesta por programación de primer nivel, combinando figuras consagradas con artistas emergentes, talento local y un modelo de evento que integra música, cultura, gastronomía y sostenibilidad.

Fechas confirmadas para 2026

Desde Preventos Media, la directora de Producción Artística, Lourdes Santana, destaca que “la llegada de Leiva marca el tono de lo que será una de las primeras jornadas musicales de Lava Live Festival 2026: una edición ambiciosa, pensada para ofrecer experiencias memorables y seguir consolidando a Lanzarote como un destino de referencia para la música en vivo”. Santana subraya además que el anuncio “es solo el primer paso de un cartel que volverá a situar a la Isla en el mapa nacional de grandes festivales”.

Las fechas ya confirmadas para 2026 son 12 y 13 de junio, y 24 y 25 de julio, distribuidas en dos fines de semana que combinarán diversidad artística, nuevas propuestas escénicas y un modelo de festival que impulsa la economía local y proyecta a Arrecife como una capital cultural emergente.

Preventos Media agradece nuevamente el apoyo institucional y empresarial que ha acompañado el crecimiento del festival: Cabildo de Lanzarote, SPEL–Turismo Lanzarote, Centros de Arte, Cultura y Turismo, Promotur Islas Canarias, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Fundación IDEO, Juventud Canaria y Turismo Arrecife, así como al conjunto de patrocinadores y colaboradores que hacen posible esta evolución.

La organización confirma que próximamente se anunciarán nuevas incorporaciones al cartel 2026. Más información en: lavalivefestival.com y en las redes sociales oficiales del festival.