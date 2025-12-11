La patronal hotelera de Lanzarote urge al Cabildo a aprobar el Reglamento de Áreas Sensibles del taxi para evitar las colas en Navidad

La Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan) ha instado al Cabildo de Lanzarote a acelerar la tramitación del Reglamento Regulador de las Áreas Sensibles del servicio de taxi, con el objetivo de que pueda ser aprobado en la próxima sesión plenaria, prevista para el 19 de diciembre.

La patronal ha destacado la necesidad de que esta normativa entre en vigor antes del inicio de la temporada alta, dado que, de no ser así, la isla podría afrontar un periodo de alta demanda sin contar con una herramienta clave para mejorar la movilidad.

La presidenta de Asolan, Susana Pérez, ha expresado que valoran positivamente el trabajo realizado hasta la fecha, pero consideran que la fase final del proceso de tramitación no debe dilatarse más. “Es necesario que el Reglamento esté aprobado antes de las Navidades”, ha asegurado, recordando que Lanzarote se enfrenta a un incremento significativo de desplazamientos durante las próximas semanas debido al aumento de vuelos y a las reuniones y celebraciones propias de la temporada.

Un taxi en el pueblo de Tías. / A. T.

Un reglamento necesario para mejorar la experiencia del visitante

El Reglamento de Áreas Sensibles se espera como una medida fundamental para equilibrar la oferta y la demanda de taxis en la isla. En especial, se pretende gestionar con mayor eficiencia los puntos con mayor concentración de usuarios, evitando la saturación en momentos de alta demanda, como ocurre durante las fiestas navideñas. Esta medida busca reducir las incidencias que afectan tanto a la movilidad de los residentes como a la experiencia de los turistas.

Asolan ha subrayado la importancia de contar con esta normativa para evitar problemas recurrentes, como las largas colas en el aeropuerto o las quejas de los clientes en los alojamientos turísticos debido a la dificultad de conseguir un taxi. La patronal señala que estos problemas no solo afectan a la comodidad de los usuarios, sino que también impactan negativamente en la imagen de la isla como destino turístico.

Colas en la parada de taxis del aeropuerto de Lanzarote. / LP / DLP

Hacia un modelo de movilidad más sostenible

El Reglamento de Áreas Sensibles, junto con la plataforma taxilanzarote.net, son herramientas clave para lograr una movilidad más eficiente y sostenible en Lanzarote. Asolan insiste en la urgencia de que el proceso de aprobación avance con determinación en estas últimas semanas del año para que la isla pueda disponer de un modelo de transporte adaptado a las necesidades reales del territorio y sus habitantes.

En este sentido, la patronal lanza un mensaje claro al Cabildo: Lanzarote no puede permitirse otro periodo de alta demanda sin contar con un sistema de taxis organizado y eficiente. La combinación de una mayor afluencia de turistas y residentes, junto con la necesidad de una respuesta ágil a los requerimientos de movilidad, hace imprescindible que el reglamento sea aprobado cuanto antes.