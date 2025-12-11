Yaiza cancela el programa navideño del fin de semana y todas las actividades por la previsión de mal tiempo
El Ayuntamiento estudia si puede acomodar algunas actividades en otras fechas. La medida afecta tanto a los eventos al aire libre como a los organizados en espacios cubiertos. También ondeará bandera roja en las playas desde este viernes por la tarde y el servicio de paseos a camello en Timanfaya queda suspendido
El Ayuntamiento de Yaiza informa a la población que ha cancelado el programa navideño del fin de semana y todas las actividades municipales de viernes a domingo por la previsión de mal tiempo: lluvias, fuertes rachas de vientos y fenómenos costeros adversos, una decisión que afecta tanto a los eventos al aire libre como a los organizados en espacios cubiertos, por tanto, no habrá mercado navideño en Yaiza ni los espectáculos ligados al mercado previstos en la Plaza de Los Remedios y en el salón principal de la Casa de la Cultura de Yaiza.
La activación del Plan Territorial de Emergencias Insular (PEIN) está prevista para las 17:00 horas de este viernes hasta que permanezca la alerta, aunque el sábado habrá reunión de evaluación por parte de las autoridades.
La concejala de Seguridad Ciudadana de Yaiza, Beatriz Vázquez, informa además que la bandera roja ondeará en todas las playas del municipio, las playas de Papagayo permanecerán cerradas y suspendidos los paseos a camello en el Parque Nacional de Timanfaya.
Si algún vecino o vecina necesitan sacos de arena para evitar inundaciones en inmuebles por lluvia puede solicitarlo a Protección Civil Yaiza, agrupación que permanecerá atenta a posibles incidencias igual que la Policía Local de Yaiza.
La recomendación general es no hacer traslados innecesarios ni acercarse a la costa por el fuerte oleaje y viento y seguir la actualización de información en los canales del Ayuntamiento, Cabildo de Lanzarote y Gobierno de Canarias. El Ayuntamiento publicará este viernes un Decreto avisando de estas medidas, pero anticipa la información para que la ciudadanía esté debidamente avisada. Por otra parte, la Administración busca fechas para consensuar con las personas y entidades comprometidas en las actividades si es posible realizarlas antes de finalizar el mes.
- Rescatan a dos hombres italianos arrastrados por las olas en unas piscinas naturales de Lanzarote
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- Muere el joven rescatado del mar en estado crítico en el sur de Lanzarote y se elevan a cinco los fallecidos en Canarias
- Cultura concede a la Diócesis de Canarias una subvención de 149.000 euros para la Casa del Cura, en Teguise
- Hallan un tiburón martillo varado en la playa de La Garita, en Lanzarote
- El joven canario Manuel Cabrera representará a España en el Mundial de Cálculo Mental UCMAS 2025
- RTVC inicia su programación navideña con un especial de '1 Hora Menos' desde Arrecife
- Los ranchos de Pascua recorrerán la Isla para difundir las tradiciones