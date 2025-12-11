Yaiza cancela el programa navideño del fin de semana y todas las actividades por la previsión de mal tiempo

El Ayuntamiento de Yaiza informa a la población que ha cancelado el programa navideño del fin de semana y todas las actividades municipales de viernes a domingo por la previsión de mal tiempo: lluvias, fuertes rachas de vientos y fenómenos costeros adversos, una decisión que afecta tanto a los eventos al aire libre como a los organizados en espacios cubiertos, por tanto, no habrá mercado navideño en Yaiza ni los espectáculos ligados al mercado previstos en la Plaza de Los Remedios y en el salón principal de la Casa de la Cultura de Yaiza.

La activación del Plan Territorial de Emergencias Insular (PEIN) está prevista para las 17:00 horas de este viernes hasta que permanezca la alerta, aunque el sábado habrá reunión de evaluación por parte de las autoridades.

La concejala de Seguridad Ciudadana de Yaiza, Beatriz Vázquez, informa además que la bandera roja ondeará en todas las playas del municipio, las playas de Papagayo permanecerán cerradas y suspendidos los paseos a camello en el Parque Nacional de Timanfaya.

Si algún vecino o vecina necesitan sacos de arena para evitar inundaciones en inmuebles por lluvia puede solicitarlo a Protección Civil Yaiza, agrupación que permanecerá atenta a posibles incidencias igual que la Policía Local de Yaiza.

La recomendación general es no hacer traslados innecesarios ni acercarse a la costa por el fuerte oleaje y viento y seguir la actualización de información en los canales del Ayuntamiento, Cabildo de Lanzarote y Gobierno de Canarias. El Ayuntamiento publicará este viernes un Decreto avisando de estas medidas, pero anticipa la información para que la ciudadanía esté debidamente avisada. Por otra parte, la Administración busca fechas para consensuar con las personas y entidades comprometidas en las actividades si es posible realizarlas antes de finalizar el mes.