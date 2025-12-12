Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arrecife cancela todos los actos y cierra las instalaciones municipales por la borrasca Emilia

El Ayuntamiento capitalino activa el Plan de Emergencia Municipal ante la borrasca Emilia y suspende todas las actividades desde las 17.00 horas de este viernes

Echedey Eugenio y Jacobo Lemes, este viernes, en el barrio de La Vega, en Arrecife

Echedey Eugenio y Jacobo Lemes, este viernes, en el barrio de La Vega, en Arrecife / La Provincia

El teniente de alcalde de Arrecife, Echedey Eugenio -en funciones de alcalde accidental- comunica que a las 11 horas de este viernes, 12 de diciembre, el Ayuntamiento ha procedido a la activación del Plan de Emergencia Municipal (PEMU), por la borrasca Emilia, lo que supondrá la suspensión de todos los actos municipales programados -tanto en interiores como al aire libre- y el cierre de todas las instalaciones municipales desde las 17 horas de esta tarde hasta nuevo aviso.

La activación del PEMU se ha llevado a cabo en base a las comunicaciones emitidas por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y la Agencia Estatal de Meteorología, que han conllevado la declaración de alerta en el Archipiélago por fenómenos costeros, con previsión de fuerte oleaje, viento y lluvias en las próximas horas.

“Adoptamos estas medida por prudencia, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes y bajo una máxima: la seguridad de las personas es prioritaria”, subraya Echedey Eugenio, a la vez que adelante que en los próximos días se anunciarán las nuevas fechas de celebración de los actos suspendidos.

Zonas sensibles a inundaciones

En este sentido, el alcalde accidental de Arrecife recuerda que el municipio presenta zonas especialmente sensibles a inundaciones, por lo que resulta imprescindible “ser previsores, proteger a la ciudadanía y garantizar la coordinación de todos los servicios municipales”, en atención a las recomendaciones contenidas en el Plan Específico de Emergencias de Canarias (PEFMA) y en el Plan Insular de Emergencias de Lanzarote (PEIN).

La activación del Plan de Emergencias Municipal implica que todos los departamentos municipales, especialmente los relacionados con la seguridad y la intervención en emergencias, aplicarán medidas de prevención, vigilancia y respuesta, entre ellas la vigilancia de playas, control de paseos marítimos, señalización de zonas de riesgo, seguimiento de infraestructuras y mobiliario urbano, y comunicación permanente a la ciudadanía a través de los canales oficiales

El Centro de Coordinación Municipal (CECOPAL) quedará habilitado en la Jefatura de la Policía Local de Arrecife, desde donde se coordinarán los recursos y actuaciones necesarias. El Ayuntamiento recuerda a la población la importancia de seguir las recomendaciones oficiales en materia de lluvias, viento, tormentas y fenómenos costeros, extremar las precauciones y mantenerse informado a través de los canales institucionales.

