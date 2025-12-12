Arrecife prohíbe aparcar en las zonas inundables ante la llegada de la borrasca Emilia: estas son las calles

El Ayuntamiento de Arrecife mantiene desde este viernes activado el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) debido a la llegada de la borrasca Emilia, que ha motivado la declaración de alertas por lluvias, viento, tormentas y mala mar en Canarias.

La activación del dispositivo supone la puesta en marcha de medidas obligatorias destinadas a minimizar riesgos, entre ellas la prohibición de estacionar vehículos en varios puntos del municipio especialmente vulnerables a las inundaciones.

Según explicó el alcalde, Yonathan de León, la Policía Local supervisará el cumplimiento de estas restricciones en coordinación con el Área de Movilidad y Transportes. Ambos departamentos han iniciado un despliegue de personal e infraestructura preventiva para asegurar la protección de los espacios donde históricamente se registran acumulaciones importantes de agua.

Zonas con prohibición de estacionamiento

La medida afecta principalmente al entorno de La Vega, un sector situado en una de las áreas más bajas del municipio y que, por su configuración, actúa como punto natural de recogida de las aguas que llegan desde los barrancos de Montaña Mina, Zonzamas y Maneje.

Calles como Portugal, Argentina y las vías adyacentes forman parte de las zonas señaladas dentro del plan ante inundaciones del PEMU.

Valla protectora en los imbornales en zonas sensibles a inundaciones en la zona de las Maretas del Estado, en Argana Baja en Arrecife / La Provincia

También se incluye la calle El Antonio, junto a la Ciudad Deportiva de Arrecife, en el barrio de Titerroy. Las escorrentías que descienden desde Argana Alta, atravesando vías como Tenderete y Hermanos Álvarez Quintero, suelen dirigirse hacia este punto en su camino hacia el litoral, especialmente hacia áreas al nivel del mar como La Plazuela y las Cuatro Esquinas.

Para advertir a los conductores, desde la tarde del viernes se han colocado vallas informativas en todos los puntos catalogados como críticos.

Valla protectora en los imbornales en zonas sensibles a inundaciones en la calle El Antonio, en el barrio de Titerroy en Arrecife / La Provincia

Operativo municipal con más de 200 efectivos

El Consistorio mantiene movilizado un retén formado por 200 personas adscritas a distintas áreas municipales: Policía Local, Protección Civil, Obras Públicas y Movilidad y Transportes, entre otras.

Este equipo permanecerá operativo durante todo el fin de semana mientras duren los episodios de inestabilidad meteorológica previstos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Como medida adicional de seguridad, el Ayuntamiento ha decretado la suspensión de todas las actividades de ocio, navideñas y deportivas programadas en instalaciones municipales. La suspensión estará vigente hasta las 23.00 horas de este sábado 13 de diciembre.

Coordinación de emergencias y recomendaciones

El concejal de Seguridad y Emergencias, Kevin Cortés, subrayó la importancia de la responsabilidad vecinal, recordando que cualquier incidente debe notificarse al teléfono único de emergencias 112 Canarias, gestionado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

Cortés insistió en que el marco del PEMU permite coordinar de forma más eficaz la respuesta de los equipos municipales ante cualquier incidencia relacionada con el temporal.

Refuerzo del vallado en los imbornales

Paralelamente, la Concejalía de Obras Públicas ha desplegado un sistema de vallas laterales en los imbornales situados en las calles identificadas como sensibles. Esta medida tiene como objetivo facilitar la circulación del agua y evitar bloqueos provocados por arrastres de sedimentos o residuos, algo habitual durante episodios de fuertes lluvias.

Este mecanismo ya fue implantado con éxito en alertas previas y, según el Ayuntamiento, contribuye a mejorar el drenaje urbano durante los momentos de mayor intensidad pluviométrica.

Cierres de vías y posibles desvíos

Desde Movilidad y Transportes, el concejal Mario González Altube coordina el personal encargado de gestionar cierres temporales de calles o la habilitación de rutas alternativas en caso de que las precipitaciones obliguen a ello.

La prioridad, señalan desde el área, es garantizar la seguridad y asegurar que las vías principales permanezcan operativas para los servicios de emergencia.

Llamamiento a la colaboración vecinal

El Ayuntamiento insiste en pedir a la ciudadanía que evite aparcar en las zonas señaladas, ya que los vehículos estacionados pueden actuar como barreras que desvíen o retengan el agua, agravando las inundaciones y dificultando la actuación de los equipos de emergencia.

Asimismo, se recomienda:

Evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad de lluvia.

Mantener limpios los entornos de viviendas y locales para evitar que residuos lleguen a imbornales o desagües.

Seguir únicamente fuentes oficiales, como la AEMET, la Dirección General de Seguridad y Emergencias o el propio Ayuntamiento de Arrecife, para obtener actualizaciones fiables.

Un dispositivo preventivo para minimizar riesgos

Con la activación del PEMU, Arrecife refuerza su estrategia de prevención frente a fenómenos meteorológicos adversos que, como la borrasca Emilia, pueden causar episodios de inundación en áreas tradicionalmente afectadas. La coordinación entre las distintas áreas municipales, la anticipación de los trabajos en imbornales y la restricción de estacionamientos buscan evitar daños materiales y asegurar una respuesta rápida si la situación se complica.

El Ayuntamiento reitera que las medidas estarán vigentes mientras continúen las alertas y que la colaboración ciudadana será fundamental para reducir riesgos durante este fin de semana de inestabilidad en la isla de Lanzarote.