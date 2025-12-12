Emotiva despedida del Hospital Molina Orosa al doctor José Lluch tras más de tres décadas en la atención al VIH

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, celebró este viernes una emotiva despedida al doctor José Lluch Perales, médico internista que se jubila tras más de tres décadas ejerciendo en el centro sanitario. Compañeros de diferentes servicios, especialmente del área de Medicina Interna, se reunieron para reconocer su trayectoria profesional y su contribución a la asistencia sanitaria en la isla.

José Lluch llegó al hospital en 1995 con la intención de “quedarse para siempre”, tal y como expresó entonces al director médico. Y así ha sido: 31 años de trabajo continuado en los que se ganó el respeto del equipo y el afecto de los pacientes, que destacan su cercanía y profesionalidad.

Desde mediados de los años noventa fue el responsable de la consulta de VIH, un servicio clave en la atención especializada de la isla. Su labor lo convirtió en un referente en el abordaje del virus de la inmunodeficiencia humana, tanto por su experiencia clínica como por su acompañamiento humano a lo largo de todo el proceso asistencial.

Un profesional discreto, sereno y muy querido

Compañeros del hospital lo describen como un profesional afable, sereno y discreto, cualidades que le permitieron crear un clima de confianza tanto con el personal sanitario como con los usuarios. Su manera de ejercer la medicina, basada en la escucha y el trato cuidadoso, ha dejado huella en múltiples generaciones de pacientes.

La dirección y el personal del Molina Orosa destacaron durante la despedida su calidad humana, un rasgo que consideran tan valioso como su trayectoria académica y su dedicación asistencial.

Un legado perdurable

La jubilación del doctor Lluch supone el cierre de una etapa importante para el hospital, que reconoce en él a uno de los profesionales que han contribuido a fortalecer la atención especializada en Lanzarote. Su compromiso con el servicio público y su trabajo en patologías complejas, como el VIH, forman parte ya de la historia del centro.

El equipo del Molina Orosa le trasladó sus mejores deseos para esta nueva etapa, agradeciéndole su entrega y la huella positiva que deja tras más de 30 años de servicio.