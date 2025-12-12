Borrasca Emilia: Lanzarote cierra el acceso a Los Charcones por el mal tiempo en el mar
El Consorcio de Seguridad y Emergencias informa de la colocación de vallado en el inicio del camino debido al fuerte oleaje y para evitar nuevos incidentes en la zona
El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha informado este viernes del cierre del camino de acceso a Los Charcones, en el sur de Lanzarote (municipio de Yaiza) debido al mal tiempo en el mar por la borrasca Emilia. Se ha colocado un vallado al inicio de la vía de tierra que conduce al lugar y también al hotel abandonado. El objetivo es evitar nuevos accidentes en ese litoral.
Se trata de una zona de costa frecuentada por bañistas (residentes y turistas) además de pescadores. Precisamente, el pasado martes falleció un pescador italiano un día después de que una ola lo arrastara en Los Charcones. Su compañero logró salir del mar por su propio pie.
Lanzarote está en alerta por fenómenos costeros adversos, al igual que el resto de Canarias este viernes 12 y sábado 13 de diciembre.
Habrá ampliación.
- Rescatan a dos hombres italianos arrastrados por las olas en unas piscinas naturales de Lanzarote
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- Muere el joven rescatado del mar en estado crítico en el sur de Lanzarote y se elevan a cinco los fallecidos en Canarias
- Cultura concede a la Diócesis de Canarias una subvención de 149.000 euros para la Casa del Cura, en Teguise
- Hallan un tiburón martillo varado en la playa de La Garita, en Lanzarote
- El joven canario Manuel Cabrera representará a España en el Mundial de Cálculo Mental UCMAS 2025
- RTVC inicia su programación navideña con un especial de '1 Hora Menos' desde Arrecife
- Los ranchos de Pascua recorrerán la Isla para difundir las tradiciones