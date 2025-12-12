Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Emilia: Lanzarote cierra el acceso a Los Charcones por el mal tiempo en el mar

El Consorcio de Seguridad y Emergencias informa de la colocación de vallado en el inicio del camino debido al fuerte oleaje y para evitar nuevos incidentes en la zona

Cierre del acceso a Los Charcones, en Playa Blanca, por el mal estado del mar debido a la borrasca Claudia

Cierre del acceso a Los Charcones, en Playa Blanca, por el mal estado del mar debido a la borrasca Claudia / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Arrecife

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha informado este viernes del cierre del camino de acceso a Los Charcones, en el sur de Lanzarote (municipio de Yaiza) debido al mal tiempo en el mar por la borrasca Emilia. Se ha colocado un vallado al inicio de la vía de tierra que conduce al lugar y también al hotel abandonado. El objetivo es evitar nuevos accidentes en ese litoral.

Se trata de una zona de costa frecuentada por bañistas (residentes y turistas) además de pescadores. Precisamente, el pasado martes falleció un pescador italiano un día después de que una ola lo arrastara en Los Charcones. Su compañero logró salir del mar por su propio pie.

Lanzarote está en alerta por fenómenos costeros adversos, al igual que el resto de Canarias este viernes 12 y sábado 13 de diciembre.

Cierre del acceso a Los Charcones y el hotel abandonado en Playa Blanca, por el mal estado del mar debido a la borrasca Claudia

Cierre del acceso a Los Charcones y el hotel abandonado en Playa Blanca, por el mal estado del mar debido a la borrasca Claudia / La Provincia

Habrá ampliación.

TEMAS
