Lanzarote y La Graciosa suspenden las actividades culturales, deportivas y de ocio por la alerta meteorológica de la borrasca Emilia

El Cabildo de Lanzarote activará el Plan de Emergencias Insular (PEIN) desde las 17.00 horas de este viernes ante la previsión de lluvias intensas, rachas fuertes de viento, tormentas y un notable deterioro del estado del mar, según los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La activación del PEIN implica la aplicación inmediata de medidas preventivas para reducir riesgos a la población, así como una serie de recomendaciones específicas para las próximas horas.

Suspensión de actividades y restricciones desde este viernes

Entre las 17.00 y las 00.00 horas de este viernes, la institución insular recomienda paralizar todas las actividades al aire libre.

Para la jornada del sábado, la recomendación se amplía y se insta a los ayuntamientos a cancelar cualquier actividad cultural, deportiva, social u ocio, tanto en espacios exteriores como en recintos cerrados.

Estas medidas afectan directamente a varios eventos previstos en la isla:

Concierto de Tito Ramírez y ruta de senderismo en La Graciosa , programados dentro de los actos del X Aniversario del Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo .

y , programados dentro de los actos del . Aplazamiento de la obra de teatro “Campeones en el teatro 2”, dirigida por Juan Manuel Montilla “El Langui”.

Llamamiento a la prudencia

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, subraya la importancia de extremar la precaución y seguir de forma estricta las indicaciones de las autoridades competentes para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En la misma línea, el presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Francisco J. Aparicio, pide “responsabilidad” y recuerda la necesidad de respetar las recomendaciones habituales ante fenómenos meteorológicos adversos.

Banderas rojas en todas las playas y recomendaciones a la navegación

Como parte del PEIN, se ha ordenado el izado de la bandera roja en todas las playas de Lanzarote y La Graciosa, prohibiéndose el baño desde las 17.00 del viernes 12 hasta las 00.00 del sábado 13.

Además, el Cabildo recomienda el amarre de la flota pesquera y deportiva de ambas islas ante el riesgo marítimo.

La corporación insular pide evitar desplazamientos no esenciales y contactar con el Consorcio de Seguridad y Emergencias ante cualquier incidencia relacionada con la borrasca.