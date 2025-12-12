La nueva desaladora en Lanzarote refuerza el riego agrícola y aporta 2.500 m³ diarios ante la sequía

La isla de Lanzarote suma desde este viernes una nueva infraestructura clave para garantizar el suministro de agua destinada al sector primario. La instalación, una planta desaladora contenerizada situada en la Central de Desalación Díaz Rijo (Arrecife), incrementa en 2.500 metros cúbicos diarios la disponibilidad de recursos hídricos para uso agrícola.

El proyecto supone un paso más dentro del plan del Gobierno de Canarias para desplegar diez desaladoras en las islas, con una inversión global de 13,4 millones de euros, orientado a paliar los efectos de la sequía y reforzar la resiliencia del campo canario.

La infraestructura ha requerido 1,31 millones de euros, financiados a través del Programa de Desarrollo Rural (PDR) con fondos FEADER, además de aportación autonómica. La tecnología utilizada, desarrollada por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), destaca por su alta eficiencia energética y por mejorar la calidad del agua destinada al riego.

Nueva desaladora para el riego agrícola en Lanzarote. / ACFI

Un impulso estratégico para el sector agrícola de Lanzarote

La visita oficial a la planta contó con la presencia del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, la consejera regional de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, y el jefe del Departamento de Agua del ITC, Baltasar Peñate.

Durante el recorrido, el consejero Quintero subrayó que el descenso de precipitaciones y el aumento de temperaturas registrados en los últimos años obligan a implantar medidas estructurales que amplíen la generación de recursos hídricos. Según explicó, la agricultura de las islas requiere soluciones estables que permitan a los productores seguir trabajando en un contexto de cambio climático cada vez más exigente.

El consejero recordó además que, junto con la incorporación de nuevas desaladoras, el Ejecutivo prevé 20 millones de euros en inversiones para mejorar redes e infraestructuras de riego en el archipiélago durante este ejercicio. A ello se suma una ayuda extraordinaria concedida por segundo año consecutivo para compensar los daños derivados de la sequía, que suma 7,9 millones de euros destinados a más de 3.000 productores en las dos últimas campañas.

Una respuesta "inmediata" a la sequía en Lanzarote

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, valoró la nueva instalación como un “alivio inmediato” para los agricultores de la isla, que llevan años enfrentándose a un escenario de sequía cada vez más severo. Recalcó que cada metro cúbico adicional dedicado al riego contribuye a proteger la continuidad de las explotaciones agrícolas y el sustento de las familias que dependen del sector primario.

Betancort destacó también la colaboración continua entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo para dotar a Lanzarote de infraestructuras modernas y eficientes, que permitan afrontar con mayor fortaleza los efectos del cambio climático. La nueva planta incorpora tecnología que mejora la eficiencia energética, reduce costes de operación y ayuda a preservar los paisajes agrarios, esenciales para la identidad de la isla.

La innovación tecnológica, pieza clave del proyecto

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, recordó que Lanzarote ha sido históricamente un referente en desalación y que esta nueva planta vuelve a situar a la isla en un papel pionero. Afirmó que la tecnología demuestra cómo la ciencia puede ofrecer soluciones tangibles a problemas locales, especialmente en territorios con limitados recursos hídricos.

La desaladora utiliza un sistema de ósmosis inversa desarrollado por el ITC dentro del proyecto DESALRO 2.0, que se ha convertido en un hito en eficiencia al reducir hasta un 25% el consumo energético respecto a las plantas convencionales. Este avance sitúa al sistema como uno de los más eficientes del mercado.

Además, la planta garantiza agua óptima para riego, con menos de un miligramo por litro de boro y un índice de absorción de sodio (SAR) inferior a tres, parámetros clave para evitar daños en los cultivos y en la estructura del suelo.

Diez nuevas desaladoras para reforzar la seguridad hídrica del sector primario

La instalación de Lanzarote es una de las diez plantas previstas por el Gobierno de Canarias para mejorar la disponibilidad de agua agrícola en todo el archipiélago. Una vez probado el rendimiento del modelo contenerizado diseñado por el ITC, la Consejería encargó con carácter urgente el suministro de ocho unidades adicionales para facilitar una rápida distribución.

Las nuevas localizaciones anunciadas por los Consejos Insulares de Aguas son:

La Palma : Tazacorte

Tazacorte La Gomera : Hermigua

Hermigua Fuerteventura : Gran Tarajal

Gran Tarajal Tenerife : Granadilla y zona de Isla Baja

Granadilla y zona de Isla Baja Gran Canaria : La Aldea y el área entre Arucas y Moya

La Aldea y el área entre Arucas y Moya El Hierro: dos plantas financiadas mediante subvención al Cabildo

En conjunto, las diez instalaciones aportarán una capacidad total de 22.600 m³ diarios, lo que equivale a 8,24 millones de metros cúbicos anuales destinados a contrarrestar los efectos de la sequía en la agricultura.

Colaboraciones en La Geria y en la producción de batata

Además de la nueva desaladora, el Ejecutivo regional mantiene otras líneas de apoyo a la agricultura lanzaroteña. En colaboración con el Cabildo, se han invertido 750.000 euros durante los últimos dos años en actuaciones destinadas a evitar el abandono de tierras de cultivo en La Geria, un espacio natural protegido y uno de los enclaves vitivinícolas más emblemáticos de Canarias.

También se han destinado 38.000 euros para apoyar el saneamiento y revitalización de la batata de Lanzarote, afectada por agentes que disminuyen su rendimiento. Estas acciones buscan reforzar cultivos tradicionales que forman parte de la cultura agraria local.

Un contexto agrícola marcado por la falta de agua

La sequía prolongada que afecta al archipiélago ha reducido notablemente el rendimiento de los cultivos, disminuyendo tanto la cantidad como la calidad de la producción. La falta de agua no solo incrementa los costes de explotación, sino que acelera la desertificación de tierras agrícolas y compromete la viabilidad económica de muchas explotaciones.

En este escenario, las nuevas desaladoras se convierten en una herramienta clave para garantizar el riego, estabilizar la producción y mejorar la rentabilidad de un sector que continúa siendo esencial en la economía y el paisaje de Canarias.