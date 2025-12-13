La fábrica de emprendedores

Esta iniciativa busca inspirar a los jóvenes a descubrir su potencial y prepararlos para afrontar los retos del futuro. La consejera de Educación, Ascensión Toledo, señaló que «proyectos como este permiten a nuestros jóvenes desarrollar capacidades esenciales, al tiempo que fomentan el trabajo en equipo y la creatividad».

Toledo destacó la importancia de iniciativas educativas como estas, ya que «combinan la formación académica con el desarrollo personal y emocional, clave para construir una sociedad más innovadora y participativa».

Por su parte, la promotora y coordinadora del programa de formación, Vanessa Marrero, explicó la dinámica de trabajo, asegurando que «nuestra misión es formar una generación de jóvenes motivados, con actitud emprendedora y capaces de enfrentarse a los desafíos del futuro a través de la educación financiera y la cultura, fomentando la cohesión entre sector público, sector privado, comunidad educativa y familias».

El proyecto, impulsado por ERF Education & Consulting, se desarrolla en colaboración con instituciones públicas y la comunidad educativa. En esta edición, dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años, una treintena de estudiantes procedentes de diversos centros educativos de Lanzarote participarán en talleres prácticos, retos colaborativos y actividades que refuerzan la empleabilidad, el desarrollo personal, la motivación y competencias clave del siglo XXI.

Durante el curso 2025/2026, las sesiones se impartirán en el CIFP Zonzamas, de 16.30 a 18.30 horas, y culminará el próximo 26 de mayo con el evento Éxitos compartidos, en el Teatro El Salinero, donde más de 500 jóvenes se inspirarán con historias de emprendedores locales, reforzando confianza, autoestima y liderazgo.

El alumnado fue seleccionado priorizando la motivación, la participación, la paridad y la representatividad entre los institutos de la isla de Lanzarote.

La metodología combina aprendizaje mediante retos, gamificación y proyectos prácticos, fomentando competencias digitales y capacidad de adaptación al cambio. Los estudiantes proceden de los siguientes centros: IES Blas Cabrera Felipe, Altavista, César Manrique, Costa Teguise, Tinajo, Las Maretas, Tías, Haría y CEIP Santa María de Los Volcanes.

El desarrollo del programa en Lanzarote es posible gracias al patrocinio y la colaboración del Área de Educación del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa.