Fuertes lluvias y viento por la borrasca Emilia dejan múltiples daños en Lanzarote con calles y viviendas anegadas

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha reportado múltiples intervenciones en la isla a causa de un episodio de lluvias intensas y fuertes vientos por la borrasca Emilia que ha provocado incidencias en varias localidades, especialmente en Arrecife y Tías, entre otras zonas de la isla de los volcanes.

Según el propio organismo, parte de la red de saneamiento de Arrecife se ha visto desbordada por la acumulación de agua, provocando que varias calles quedaran anegadas y que entre cinco y seis viviendas sufrieran inundaciones.

Esta situación ha obligado a cerrar varias vías públicas hasta que los servicios de emergencia completen las labores de retirada del agua.

Caídas de árboles

Además de las inundaciones, los equipos de emergencias han atendido la caída de al menos cinco o seis árboles y palmeras en distintos puntos de la isla, como Haría, lo que ha generado riesgos en la circulación y posibles daños materiales.

El viento también ha impactado a infraestructuras, con incidencias en placas fotovoltaicas, farolas y adornos navideños, además de un poste de Telefonía que ha caído en Teseguite (Teguise).

Caída de un poste de telefonía en Teseguite, en Lanzarote / La Provincia

Inundaciones

En distintos municipios, como Arrecife y Tías, los equipos de emergencias y voluntariado han trabajado en el achique de agua en viviendas y locales, proporcionando apoyo a los residentes afectados.

Evitar desplazamientos

Las autoridades recuerdan la importancia de evitar desplazamientos innecesarios durante fenómenos meteorológicos adversos y de seguir las indicaciones oficiales para minimizar riesgos

personales y materiales.

Cierre de todos los puntos limpios en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Residuos, ha cerrado este sábado todos los puntos limpios de la isla este a las 14:00 horas, como medida preventiva ante la alerta meteorológica decretada.

De este modo, la Red Insular de Puntos Limpios está compuesta por cinco centros de recogida selectiva situados en Arrecife, Costa Teguise (Teguise), Playa Blanca (Yaiza), Playa Honda (San Bartolomé) y Puerto del Carmen (Tías) permanecerán cerrados hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.

El consejero del Área de Residuos del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, ha explicado que “la decisión se ha tomado siguiendo las recomendaciones de los servicios de emergencia, priorizando en todo momento la seguridad tanto de los trabajadores como de las personas usuarias de los puntos limpios”. Asimismo, ha añadido que “rogamos a la ciudadanía comprensión y colaboración, evitando desplazamientos innecesarios y planificando el uso de estas instalaciones en horario de mañana”.

El Cabildo recuerda que, de manera habitual, los puntos limpios operan de lunes a sábado, de 08:00 a 18:00 horas, y los domingos y festivos, de 09:00 a 14:00 horas, y recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles nuevas actualizaciones.