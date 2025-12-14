Arrecife inaugura este domingo la Casa de Papá Noel y Navilan retrasa su apertura a mañana

La capital lanzaroteña, Arrecife, dará este domingo, tras el paso de la borrasca Emilia, el pistoletazo de salida a sus celebraciones navideñas con la apertura de la Casa de Papá Noel, un espacio pensado para el disfrute de toda la familia y especialmente dirigido a la infancia.

El acto de inauguración se celebra a partir de las 18.00 horas en el Kiosco de la Música del Parque José Ramírez Cerdá, uno de los enclaves más emblemáticos de Arrecife.

Arrecife se transforma en ‘Puerto de la Navidad’

Una vez finalizada la alerta meteorológica que afectó a la isla desde el pasado viernes, el Ayuntamiento ha podido activar la agenda festiva prevista bajo el lema ‘Arrecife, Puerto de la Navidad’. Esta programación se extenderá hasta el próximo 6 de enero e incluye diferentes iniciativas culturales y de ocio destinadas a dinamizar la ciudad durante estas fechas.

La Casa de Papá Noel se convierte así en uno de los primeros grandes atractivos de la Navidad arrecifeña, reforzando el carácter familiar de la propuesta municipal y el uso de espacios públicos como punto de encuentro ciudadano.

Un espacio para la ilusión de pequeños y mayores

El teniente de alcalde de Arrecife, Echedey Eugenio, ha animado a las familias a participar en esta iniciativa, subrayando que está diseñada para que los más pequeños vivan una experiencia especial. Los niños y niñas podrán entregar sus cartas personalmente a Papá Noel, además de compartir tiempo con él y hacerse fotografías en un entorno decorado para la ocasión.

La propuesta no se limita únicamente a la entrega de cartas. El espacio acoge también actividades lúdicas orientadas a fomentar la ilusión y el ambiente propio de la Navidad, abiertas igualmente a personas adultas que deseen sumarse al espíritu festivo.

Echedey Eugenio, concejal de Fiestas en Arrecife / A. A.

Navilan abre este lunes en Arrecife

La organización de la feria de Navidad Navilan Arrecife ha comunicado este lunes a través de sus redes sociales, que finalmente abrirá sus puertas mañana lunes, 15 de diciembre, a las 17.30 horas. Las instalaciones, que tenía previsto la inauguración ayer sábado, quedaron anegadas por la lluvia y retrasaron su apertura debido a esa situación y las alertas meteorológicas.

"Debido a cuestiones técnicas derivadas de las condiciones meteorológicas adversas previstas para este fin de semana en Lanzarote, ocasionadas por el paso de la borrasca Emilia, nos vemos obligados a retrasar la inauguración de la feria", señala la organización.

Añade que "esta decisión se ha tomado con el objetivo de garantizar la seguridad del recinto, de los trabajadores y del público asistente, así como para poder completar adecuadamente las labores técnicas necesarias para el correcto desarrollo del evento tras la borrasca".

Por último, agradecen "la comprensión de la ciudadanía" y lamentan "las posibles molestias que este cambio pueda ocasionar. Confían en poder ofrecer "una feria segura y en las mejores condiciones para el disfrute de todas las familias".