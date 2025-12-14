Arrecife protagonista de la programación especial de la TV Canaria para la Noche Vieja

La ciudad de Arrecife será protagonista del programa especial que la Televisión Canaria emitirá en la última noche de este 2025. El especial Noche Vieja "Sobre el Mismo Mar" se grabará en la tarde y noche de este lunes 16 junto al Charco de San Ginés, con la presencia de público.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ya había confirmado en noviembre pasado, cuando se encendió el alumbrado navideño, que la capital de Lanzarote iba a vivir este año unas navidades muy televisivas. Y así será. Ya está todo programado para la grabación de este especial en el Charco de San Ginés donde actuarán grandes artistas y grupos de Canarias.

Tal y como informa el Ayuntamiento de Arrecife, a través de la Concejalía de Comercio y Turismo, dirigida por la concejala Eli Merino, portavoz del PP en la Corporación Municipal, la grabación de este especial arrancará a las 19:30 horas con todo un gran espectáculo con grandes artistas y grupos de Canarias que actuarán en Arrecife para la grabación de este especial "Sobre el Mismo Mar".

La TV Canaria emitirá desde el Charco de San Ginés el programa especial de Noche Vieja con la participación de grandes artistas y grupos de las islas. Los vecinos pueden asistir como espectadores a este espectáculo especial. La productora "Sobre el Mismo Mar" ha compartido en redes un enlace donde se pueden inscribir, hasta completar el aforo disponible. La grabación se iniciará este lunes 15 de diciembre a partir de las 19.30 horas en el Charco de San Ginés, uno de los grandes símbolos y encantos de Arrecife. Los espectadores confirmados deben ocupar sus asientos a las 19 horas.

Desde el Ayuntamiento de Arrecife, a través de la Concejalía de Comercio y Turismo, se hace posible que ese programa y los destacados artistas actúen en Arrecife para la grabación con las actuaciones, entre otros, de Braulio, Los Sabandeños, el humorista Daniel Calero, Olga Cerpa, el tenor conejero Pancho Corujo, Pedro Guerra, Ale Acosta, Cristina Ramos, José Manuel Ramos, Los Campesinos y Acatife, entre otros grupos y artistas de Canarias.

Este programa especial de Noche Vieja refuerza la promoción exterior de Arrecife y Lanzarote como destino, con la colaboración del Ayuntamiento de Arrecife, Cabildo de Lanzarote, Turismo de Lanzarote y los Cact.

Este programa se dio a conocer, además, durante la emisión del exitoso programa 1 Hora Menos, que emitió en directo la TV Canaria el pasado 8 de diciembre, también desde el Charco de San Ginés, y que logró una audiencia superior a los 150.000 telespectadores.