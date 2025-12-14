Un estudiante de Lanzarote recibe un reconocimiento nacional Erasmus+ por su movilidad educativa de larga duración

Un alumno del Colegio Santa María de los Volcanes, en Lanzarote, ha sido seleccionado entre los mejores participantes del programa Erasmus+ a nivel nacional. Se trata de Noel González Flores, quien recibirá uno de los reconocimientos que otorga el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) por la calidad y el aprovechamiento de su experiencia educativa en el extranjero.

El acto oficial tendrá lugar el próximo 17 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, en el marco de la Jornada Anual de Difusión Erasmus+, una cita de referencia para el ámbito educativo en España que reúne a responsables institucionales, centros docentes y participantes del programa europeo.

Un reconocimiento nacional en un escenario emblemático

La ceremonia se celebrará en uno de los espacios culturales más representativos del país y contará con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, así como responsables del SEPIE, organismo dependiente del Gobierno de España encargado de gestionar Erasmus+ en el ámbito estatal.

En total, se entregarán 20 galardones que distinguen buenas prácticas y experiencias de excelencia en distintas etapas educativas. El premio concedido a Noel González Flores se enmarca en la categoría de Educación Escolar, dentro de las movilidades de larga duración, una modalidad que implica una estancia prolongada del alumnado en centros educativos de otros países europeos.

Equipo de internacionalización del colegio Santa María de los Volcanes, de Arrecife, y equipo directivo del centro. / La Provincia

Más allá del logro individual

Aunque el reconocimiento recae sobre un estudiante concreto, desde la organización se subraya que este tipo de premios reflejan un esfuerzo colectivo. La experiencia de Noel es representativa del trabajo desarrollado por el conjunto de la comunidad educativa del centro lanzaroteño, así como de la colaboración con los centros socios en el extranjero que acogen al alumnado participante.

El programa Erasmus+ no solo evalúa la vivencia académica del estudiante, sino también aspectos como la capacidad de adaptación, la madurez personal, la integración cultural y el acompañamiento pedagógico antes, durante y después de la movilidad. En este sentido, el reconocimiento pone en valor la planificación y gestión de los proyectos internacionales desde los centros educativos.

Noel junto a otros alumnos. / La Provincia

La internacionalización como línea estratégica

El Colegio Santa María de los Volcanes cuenta con Acreditación Erasmus+ desde 2022, un sello que permite a los centros desarrollar proyectos de movilidad de forma continuada y con una estrategia a medio y largo plazo. Desde entonces, la dirección del centro apostó por priorizar las estancias educativas prolongadas como herramienta para fomentar la competencia global, la identidad europea y los valores asociados al programa.

Los datos reflejan el alcance de esta línea de trabajo. En los últimos cuatro años, 22 alumnos han completado con éxito movilidades de larga duración, mientras que nueve estudiantes más tienen previsto iniciar su experiencia internacional durante el próximo invierno. Estas cifras sitúan al centro entre los más activos en este tipo de iniciativas dentro del ámbito escolar.

Participación en jornadas de buenas prácticas

La agenda en Madrid no concluirá con la entrega del premio. Al día siguiente, 18 de diciembre, Noel González Flores participará en una mesa redonda sobre buenas prácticas durante la jornada informativa anual de Educación Escolar y Educación de Personas Adultas, que se celebrará en la Universidad Complutense de Madrid.

En este encuentro, el alumno compartirá su experiencia personal con otros estudiantes, docentes y representantes de centros educativos, contribuyendo a difundir el impacto real de las movilidades Erasmus+ y animando a más comunidades educativas a sumarse a este tipo de proyectos.

Erasmus+, un programa clave para la educación europea

El programa Erasmus+, impulsado por la Unión Europea, tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación, promover la inclusión y reforzar el sentimiento de pertenencia europea a través de la movilidad y la cooperación internacional. En España, su gestión corre a cargo del SEPIE, que coordina acciones en los ámbitos de la educación escolar, la formación profesional, la educación superior y la educación de personas adultas.