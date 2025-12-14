La Justicia anula la exclusión de San Bartolomé de los fondos FDCAN para la obra de la calle Constitución

El Ayuntamiento de San Bartolomé ha obtenido un respaldo judicial en el conflicto abierto con el Cabildo de Lanzarote por la exclusión de un proyecto municipal de los Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado nula la decisión insular que dejó sin financiación la intervención urbana prevista en la calle Constitución, ha informado este domingo el Consistorio.

El fallo estima el recurso presentado por la corporación municipal al considerar que el Cabildo no respetó las garantías procedimentales exigidas por la ley antes de adoptar su resolución.

Falta de audiencia previa al Ayuntamiento

Según recoge la sentencia, el Cabildo de Lanzarote tomó la decisión de excluir el proyecto sin conceder al Ayuntamiento de San Bartolomé el trámite de audiencia previo, un paso obligatorio que permite a las administraciones afectadas defender sus intereses y presentar alegaciones.

El órgano judicial entiende que esta omisión impidió al municipio participar en condiciones de igualdad en el proceso de selección de los proyectos financiados con cargo al FDCAN. Por este motivo, declara la nulidad de la resolución insular que dejó fuera la actuación prevista en la calle Constitución.

Los Fondos de Desarrollo de Canarias están destinados a impulsar inversiones estratégicas en los municipios del Archipiélago, especialmente en ámbitos como la regeneración urbana, las infraestructuras y el desarrollo económico local.

Valoración del Ayuntamiento de San Bartolomé

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, ha valorado de forma positiva la sentencia, destacando que confirma la posición defendida por el Ayuntamiento desde el inicio del procedimiento. Según señaló, el municipio fue apartado del reparto de fondos “sin haber sido escuchado”, lo que motivó la presentación del recurso judicial.

Desde el consistorio se insiste en que la participación en la planificación y distribución de estos recursos públicos debe realizarse con criterios de igualdad y transparencia, dado que se trata de fondos esenciales para la mejora de los barrios y de la calidad de vida de la ciudadanía.

Un proyecto clave para el entorno urbano

El proyecto de intervención urbana en la calle Constitución es considerado por el Ayuntamiento como una actuación estratégica para la modernización del entorno, la mejora de los espacios públicos y la dinamización económica de la zona. Tras la sentencia, el grupo de gobierno municipal mantiene su compromiso de seguir trabajando para que esta iniciativa pueda ejecutarse.