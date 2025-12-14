Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Navidad entre libros, cine y música en Lanzarote

La Biblioteca Insular de Lanzarote organiza desde el 22 de diciembre al 5 de enero su programación navideña bajo el lema Esta Navidad, la imaginación se hace realidad, invitando al público infantil y familiar a disfrutar de actividades que fomentan la cultura y la creatividad

Vicky Dos Santos y Aarón Márquez, durante una sesión de cuentacuentos.

Vicky Dos Santos y Aarón Márquez, durante una sesión de cuentacuentos. / La Provincia

P. L. D.

El programa navideño transformará la Biblioteca Insular en un espacio donde la educación y la diversión se combinan para ofrecer una alternativa de ocio saludable y educativa. Entre las actividades destacan los talleres infantiles de Navidad dirigidos a niños y niñas de entre seis y 11 años, que se celebrarán de 10.00 a 13.00 horas los días 22, 23, 26, 29, 30 de diciembre y 2 y 5 de enero, fomentando la creatividad, la imaginación y la participación familiar.

Los talleres incluyen manualidades creativas, desayunos navideños, proyección de películas, talleres de magia y sesiones de cuentacuentos, ofreciendo a los más pequeños, experiencias divertidas y educativas dentro de la Biblioteca Insular. Además, se han programado espectáculos familiares a las 11.00 horas para que toda la familia pueda disfrutar junta de momentos únicos y llenos de ilusión.

El 23 de diciembre se celebrará Invierno, un cuentacuentos a cargo de Vicky Dos Santos y Aarón Márquez. Posteriormente, el 2 de enero el Mago Artem ofrecerá un espectáculo de magia y diversión diseñado para sorprender a grandes y pequeños, combinando ilusión y aprendizaje. El 5 de enero se presentará Regalitos, un espectáculo de narración que cerrará la programación como antesala a la noche de Reyes.

Por otro lado, en la segunda edición del concurso epístola Escribe tu carta a los Reyes Magos, los niños y niñas de entre seis y 12 años residentes en Lanzarote están invitados a redactar una carta muy especial a sus Majestades de Oriente.

Además, la peculiaridad de esta actividad es que los participantes deben pedir un libro que deseen leer una y otra vez, fomentando la creatividad, la lectura y los valores positivos.

En esta actividad se valorará la imaginación, la originalidad y la espontaneidad, premiando las cinco cartas más destacadas, que deberán entregarse en el buzón de la Biblioteca antes del 5 de enero para participar en el concurso. Todas las actividades son gratuitas, aunque con plazas limitadas, por lo que es imprescindible realizar la inscripción previa enviando un correo electrónico a: dinamizacionbiblioteca@cabildodelanzarote.com.

