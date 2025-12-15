Detenidos dos hombres por intentar ocupar una vivienda en Lanzarote

La Policía Local de Arrecife (Lanzarote) detuvo este domingo a dos varones por intentar ocupar una vivienda del municipio, según ha informado el cuerpo policial, que agrega que los hechos tuvieron lugar pasadas las 07:00 horas cuando una mujer alertó de fuertes golpes y ruidos procedentes de una vivienda colindante.

Hasta el lugar acudieron varios agentes, que comprobaron que la puerta del inmueble estaba reventada y requirieron durante 30 minutos a los dos varones que abandonaran la vivienda, haciendo estos caso omiso a las indicaciones de los policías locales y llegando uno de ellos a mostrar una actitud intimidatoria portando un objeto contundente.

Ante la persistente negativa a colaborar, los efectivos accedieron al interior del inmueble, localizando finalmente a los dos varones atrincherados en una de las habitaciones.

Finalmente, los dos fueron inmovilizados y detenidos, careciendo ambos de documentación que acreditara su identidad o situación administrativa en España, y negándose a colaborar con los agentes.

Ambos fueron trasladados a la Policía Nacional para la verificación de sus identidades y esclarecer su situación administrativa en España, para la continuación de las diligencias policiales y su puesta a disposición del señor juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife.