Detenidos dos hombres por intentar ocupar una vivienda en Lanzarote
Los hechos ocurrieron este domingo en Arrecife
La Policía Local de Arrecife (Lanzarote) detuvo este domingo a dos varones por intentar ocupar una vivienda del municipio, según ha informado el cuerpo policial, que agrega que los hechos tuvieron lugar pasadas las 07:00 horas cuando una mujer alertó de fuertes golpes y ruidos procedentes de una vivienda colindante.
Hasta el lugar acudieron varios agentes, que comprobaron que la puerta del inmueble estaba reventada y requirieron durante 30 minutos a los dos varones que abandonaran la vivienda, haciendo estos caso omiso a las indicaciones de los policías locales y llegando uno de ellos a mostrar una actitud intimidatoria portando un objeto contundente.
Ante la persistente negativa a colaborar, los efectivos accedieron al interior del inmueble, localizando finalmente a los dos varones atrincherados en una de las habitaciones.
Finalmente, los dos fueron inmovilizados y detenidos, careciendo ambos de documentación que acreditara su identidad o situación administrativa en España, y negándose a colaborar con los agentes.
Ambos fueron trasladados a la Policía Nacional para la verificación de sus identidades y esclarecer su situación administrativa en España, para la continuación de las diligencias policiales y su puesta a disposición del señor juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife.
- Rescatan a dos hombres italianos arrastrados por las olas en unas piscinas naturales de Lanzarote
- Muere el joven rescatado del mar en estado crítico en el sur de Lanzarote y se elevan a cinco los fallecidos en Canarias
- Fuertes lluvias y viento por la borrasca Emilia dejan múltiples daños en Lanzarote con calles y viviendas anegadas
- Cultura concede a la Diócesis de Canarias una subvención de 149.000 euros para la Casa del Cura, en Teguise
- Arrecife prohíbe aparcar en las zonas inundables ante la llegada de la borrasca Emilia: estas son las calles
- Lanzarote y La Graciosa suspenden las actividades culturales, deportivas y de ocio por la alerta meteorológica de la borrasca Emilia
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- 28 aspirantes superan el examen municipal de conductor de taxi en Tías: consulta el listado