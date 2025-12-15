Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Robo en un complejo de Gran CanariaMédico detenido en TeldeAparcamientos Las Palmas de Gran CanariaFerrero RocherBorrasca Emilia
Detenidos dos hombres por intentar ocupar una vivienda en Lanzarote

Los hechos ocurrieron este domingo en Arrecife

Un vehículo de la Policía Local, archivo.

Un vehículo de la Policía Local, archivo. / PLA

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

La Policía Local de Arrecife (Lanzarote) detuvo este domingo a dos varones por intentar ocupar una vivienda del municipio, según ha informado el cuerpo policial, que agrega que los hechos tuvieron lugar pasadas las 07:00 horas cuando una mujer alertó de fuertes golpes y ruidos procedentes de una vivienda colindante.

Hasta el lugar acudieron varios agentes, que comprobaron que la puerta del inmueble estaba reventada y requirieron durante 30 minutos a los dos varones que abandonaran la vivienda, haciendo estos caso omiso a las indicaciones de los policías locales y llegando uno de ellos a mostrar una actitud intimidatoria portando un objeto contundente.

Ante la persistente negativa a colaborar, los efectivos accedieron al interior del inmueble, localizando finalmente a los dos varones atrincherados en una de las habitaciones.

Finalmente, los dos fueron inmovilizados y detenidos, careciendo ambos de documentación que acreditara su identidad o situación administrativa en España, y negándose a colaborar con los agentes.

Ambos fueron trasladados a la Policía Nacional para la verificación de sus identidades y esclarecer su situación administrativa en España, para la continuación de las diligencias policiales y su puesta a disposición del señor juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife.

