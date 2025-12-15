Lanzarote impulsa la Isla de los Cuidados con un modelo centrado en la persona

El Cabildo de Lanzarote ha situado su estrategia social como referencia en Canarias al presentar su modelo de Isla de los Cuidados en el Foro de Cuidados 2025, un encuentro autonómico promovido por el Gobierno de Canarias que ha reunido en Gran Canaria a responsables públicos, profesionales y entidades sociales para analizar la transformación del sistema de atención a la dependencia.

Un foro clave para repensar el sistema de cuidados

La cita ha servido para compartir experiencias reales sobre el avance hacia los Cuidados Centrados en la Persona (CCP), un enfoque alineado con las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el IMSERSO, que apuestan por modelos que prioricen la dignidad, la autonomía y la biografía vital de cada persona frente a esquemas asistenciales rígidos y excesivamente institucionalizados.

En este contexto, el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, participó en la mesa institucional dedicada a la gobernanza y el despliegue del nuevo modelo de cuidados en Canarias, donde expuso las líneas maestras de la estrategia insular aplicada en Lanzarote y La Graciosa.

Del enfoque asistencial a la atención centrada en la persona

Durante su intervención, Acuña subrayó que el cambio de modelo no es solo organizativo, sino también cultural. El sistema tradicional, centrado durante años en la tarea o en la patología, da paso ahora a un enfoque que se pregunta quién es la persona, qué desea y cómo preservar su dignidad y su historia de vida.

Este planteamiento conecta con estudios recientes sobre envejecimiento activo y atención comunitaria publicados por entidades como la European Social Network o el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que señalan que los modelos personalizados mejoran la calidad de vida y el bienestar emocional de las personas dependientes.

Una realidad social que exige respuestas

La estrategia del Cabildo parte de datos concretos. Lanzarote y La Graciosa superan los 163.000 habitantes, de los cuales más de 20.000 tienen más de 65 años y alrededor de 18.000 presentan algún tipo de discapacidad. Estas cifras, disponibles en estadísticas oficiales del ISTAC y del INE, evidencian una creciente demanda de recursos sociosanitarios y de atención continuada.

Lejos de hablar de números abstractos, el consejero insistió en que detrás de cada dato hay personas, familias y trayectorias vitales, que deben situarse en el centro de las políticas públicas.

Más plazas y mayor cobertura sociosanitaria

Uno de los pilares del modelo es la ampliación de la red de recursos. El Convenio de Dependencia de 2024 contempla actualmente unas 800 plazas sociosanitarias en Lanzarote, con el objetivo de superar las 1.000 plazas en 2027 gracias a proyectos ya planificados y en ejecución.

Esta expansión responde a las recomendaciones del Libro Blanco de la Dependencia y a las directrices europeas que promueven sistemas de cuidados más próximos al entorno comunitario.

La mayor inversión social del Cabildo de Lanzarote

El despliegue del modelo de Cuidados Centrados en la Persona se integra en la Estrategia Insular de Accesibilidad e Inclusión y supone la mayor inversión social de la historia del Cabildo de Lanzarote.

Entre las actuaciones destacadas figura la apuesta por el Concierto Social como fórmula de colaboración estable con el Tercer Sector, con una inversión de 35 millones de euros para la gestión de 228 plazas en ámbitos como discapacidad intelectual, salud mental y atención a personas mayores. Este modelo garantiza estabilidad financiera, calidad asistencial y profesionalización, tal como recomiendan informes del Observatorio Estatal de la Dependencia.

Nuevas infraestructuras con visión de futuro

El Cabildo tiene actualmente en marcha proyectos sociosanitarios por valor de 35,4 millones de euros, cuya finalización está prevista para 2027 y que permitirán crear 263 nuevas plazas.

Entre ellos destaca la Residencia de Mayores de Tahíche, con una inversión de 15 millones de euros, que contará con 75 plazas residenciales y 50 de centro de día. El recurso se organiza en unidades convivenciales, un modelo arquitectónico y asistencial que reduce la institucionalización y favorece entornos más hogareños, en línea con experiencias avaladas por estudios de la Fundación Matia y la Universidad del País Vasco.

Fondos europeos y atención comunitaria

La estrategia insular se ve reforzada por los Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que permitirán la creación de 113 nuevas plazas para personas mayores y personas con discapacidad.

Asimismo, se consolida la colaboración con entidades sociales como Cáritas y ADISLAN, ejemplos de atención comunitaria, personalizada y desinstitucionalizada, un enfoque respaldado por la Estrategia Europea de Cuidados.

Un cambio cultural que interpela a toda la sociedad

En la recta final del foro, Marci Acuña apeló a la responsabilidad compartida de administraciones, profesionales y entidades sociales para consolidar este nuevo paradigma. El modelo de Cuidados Centrados en la Persona no se limita a protocolos, sino que implica un cambio de mirada, donde cada profesional actúa como facilitador de proyectos de vida y no solo como gestor de la dependencia.

El Foro de Cuidados 2025, enmarcado en el Componente 22 del Plan de Recuperación, ha servido así para visibilizar cómo los fondos europeos están impulsando en Canarias un sistema de cuidados más humano, cercano y conectado con la comunidad, con Lanzarote como uno de los territorios que lideran esta transformación.