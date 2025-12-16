Empleo público en Lanzarote: Arrecife convoca una bolsa de operarios municipales

El Ayuntamiento de Arrecife continúa reforzando su plantilla municipal con nuevas oportunidades de empleo público. El Gobierno local, presidido por el alcalde Yonathan de León, ha abierto una nueva convocatoria para la creación de una bolsa de empleo de Operarios de Servicios Públicos, destinada a cubrir futuras necesidades laborales en el 2026.

Esta nueva bolsa de trabajo, adscrita a la Concejalía de Obras Públicas, se suma al refuerzo de plazas de conductores de guaguas, necesario para atender las nuevas rutas previstas con la incorporación de más vehículos al servicio municipal de transporte.

¿Cómo acceder a la bolsa de empleo?

Las bases de la convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 5 de diciembre de 2025, y pueden consultarse tanto en el propio boletín como en la sede electrónica del Ayuntamiento de Arrecife. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 8 de enero de 2026.

Desde el consistorio se detalla que esta convocatoria tiene como objetivo la creación de una lista específica de empleo correspondiente a la especialidad de Operario de Servicios Múltiples, desde la que se realizarán las contrataciones temporales que sean necesarias.

Solicitudes y presentación de instancias

Las personas interesadas en participar en este proceso selectivo deberán presentar la instancia de solicitud, conforme al modelo oficial incluido como anexo en el BOP, dirigida al alcalde-presidente del Ayuntamiento de Arrecife.

La solicitud normalizada puede obtenerse a través de la sede electrónica municipal o en la unidad de gestión de Recursos Humanos del propio Ayuntamiento. En el BOP se detalla toda la documentación que debe acompañar a la instancia. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 8 de enero de 2026.